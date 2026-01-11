Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3070619
Zee SalaamIndian Muslimनफरत की आग पहुंची त्रिपुरा; चंदा न देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले

नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा; चंदा न देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले

Tripura Masjid Vandalised Incident: त्रिपुरा में एक जामा मस्जिद में हिंदूवादी भीड़ ने आगजनी की और आस-पास स्थित मुस्लिम समाज की दुकानों, मकानों और वाहनों को चिन्हित करके तोड़फोड़ की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:21 PM IST

Trending Photos

नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा; चंदा न देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले

Tripura Masjid Vandalised Incident: आम तौर पर हम भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलता था. लेकिन यह नफरती आग धीरे-धीरे पूरे भारत को अपने चपेट में ले रहा है. त्रिपुरा में बीते शनिवार (10 जनवरी) को उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा एक जामा मस्जिद में आग लगा दी गई और आस-पास स्थित मुसलमानों की दुकानों और मकानों को चिन्हिंत करके आग के हवाले कर दिया गया. साथ ही जामा मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है. 

दरअसल यह घटना त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के फाटिकरॉय में हुई. यहां 10 जनवरी को सैदरपारा-शिमुलतला इलाके में हिंदूवादी भीड़ आई और मुस्लिम समाज के लोगों से भैरब मेले के लिए चंदा मांगा, जिसको लेकर हल्का विवाद हुआ. इस विवाद के बाद उग्र हिंदूवादी भीड़ ने मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद में रखे पवित्र कुरान की प्रतियां जलाई.  इसके अलावा मुसलमानों के घरों, दुकानों और वाहनों में योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस घटना के बाद इलाके का मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है. वहीं, तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है. घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद में आगजनी की गई है और मस्जिद में लगाए टाइल्स टूटे पड़े हैं. साथ ही मस्जिद की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं. सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है. मुस्लिम समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुस्लिम समाज को सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Tripura Masjid vandalises Incidentmuslim newsminority newsToday News

Trending news

Tripura Masjid vandalises Incident
नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा;चंदा को लेकर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले
Iran Protest
सड़क मत छोड़ो...ईरान में प्रदर्शन के लिए उकसा रहा इजरायल का चहेता रज़ा पहलवी
muslim news
"उमर और शरजील को कांग्रेस की वजह से नहीं मिली जमानत"...ओवैसी ने जमकर बोला हमला
Trump on Iran Protest
"ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है"...ट्रंप के बयान पर बवाल
Syria Air Strikes News
सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना
irani army appeal to citizens for unity So that enemies plot can be filed
इजरायल ने ईरान में भड़काई विद्रोह की आग? सेना ने देशवासियों से किया ये बड़ा आह्वान
UP News
दादा मियां की दरगाह बचाओ! उर्स में अकीदतमंदों की पुकार, बुलडोजर के खिलाफ उठे हाथ
Haryana news
नूंह: क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR
UP News
विदेशी नागरिकता छिपाई, वेतन-पेंशन लिया; शमशुल हुदा केस में दो मदरसों पर गिरी गाज
Kerala News
केरल पुलिस की गलती से बेगुनाह ताजुद्दीन पहुंचे जेल, अब हाईकोर्ट ने पलटा पूरा खेल