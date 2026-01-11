नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा; चंदा न देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले

Tripura Masjid Vandalised Incident: आम तौर पर हम भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलता था. लेकिन यह नफरती आग धीरे-धीरे पूरे भारत को अपने चपेट में ले रहा है. त्रिपुरा में बीते शनिवार (10 जनवरी) को उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा एक जामा मस्जिद में आग लगा दी गई और आस-पास स्थित मुसलमानों की दुकानों और मकानों को चिन्हिंत करके आग के हवाले कर दिया गया. साथ ही जामा मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है.

दरअसल यह घटना त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के फाटिकरॉय में हुई. यहां 10 जनवरी को सैदरपारा-शिमुलतला इलाके में हिंदूवादी भीड़ आई और मुस्लिम समाज के लोगों से भैरब मेले के लिए चंदा मांगा, जिसको लेकर हल्का विवाद हुआ. इस विवाद के बाद उग्र हिंदूवादी भीड़ ने मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद में रखे पवित्र कुरान की प्रतियां जलाई. इसके अलावा मुसलमानों के घरों, दुकानों और वाहनों में योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस घटना के बाद इलाके का मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है. वहीं, तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है. घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद में आगजनी की गई है और मस्जिद में लगाए टाइल्स टूटे पड़े हैं. साथ ही मस्जिद की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं. सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है. मुस्लिम समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुस्लिम समाज को सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.