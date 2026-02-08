हिजाबी छात्रा को देख हिंदू छात्राएं लगाने लगीं नारे, फिर शांति से दिया मुंहतोड़ जवाब!

Muslim Women Discrimination Video: भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के साथ धर्म के आधार भेदभाव, हिंसा और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. खान-पान, पहनावे, इबादत करने और गौकशी समेत दूसरे आरोपों के बाद अब आए दिन मुस्लिम व्यापारियों पर हिंदूवादी संगठन मारपीट करते और जबरन धर्म विशेष के नारे लगाने का दबाव बनाते नजर आते हैं. इसकी वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है. आलम यह है कि धार्मिक भेदभाव और हिंसा का शिकार न सिर्फ मुस्लिम पुरुष, बल्कि अब महिलाएं भी होने लगी हैं.

बीते कुछ सालों में सत्तारूढ़ बीजेपी नेता, हिंदूवादी संगठन अक्सर मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा के लिए बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को उकसाते नजर आते हैं. इसका असर अब मासूम बच्चों पर भी होने लगा, जहां वह मुस्लिम बच्चों और औरतों को उनके खान-पान, पहनावे के आधार पर परेशान करते नजर आते हैं. इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक स्कूली बच्ची को उसकी साथी नाबालिग लड़कियां धर्म विशेष के नारे लगाते हुए प्रताड़ित करती हुई दिखाई पड़ रही हैं.

Can you see how a student wearing a hijab is being targeted by her classmates who are chanting religious slogans at her? What message is being sent by making and sharing such videos? pic.twitter.com/SnPukQ5RoX Add Zee News as a Preferred Source — The Muslim (@TheMuslim786) February 6, 2026

मुस्लिम छात्रा को उसकी सहपाठियों ने किया प्रताड़ित

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह वीडियो कहां की है और किस स्कूल की, इसकी विश्वसनीय पु्ष्टि नहीं हो पाई है. वायरल वीडियो पर लोगों ने मुस्लिम हिजाबी बच्ची को देखकर विवादित नारे लगाने के लिए छात्राओं की आलोचना की. लोगों ने इसके लिए स्कूल प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने ऐसा करने पर आरोपी छात्राओं को रोकने की कोशिश नहीं की.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूली बस में नाबालिग छात्राएं जा रही हैं. उसमें एक मुस्लिम बच्ची भी है, जिसने अपने सिर पर हिजाब बांधा है. इस दौरान सभी छात्राएं मुस्लिम छात्रा को देखकर उस पर हंसती हैं और धार्मिक नारे लगा रही हैं. हालांकि, इस दौरान मुस्लिम बच्ची नाराज होने के बजाय शांत होकर मुस्कुराती रहती है. मौके एक महिला स्टाफ भी दिखाई पड़ती है, लेकिन वह छात्राओं को रोकने की बजाय मुस्कुराती नजर आती हैं. बस में मौजूद किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो अब वायरल हो रही है.

मुंबई में नकाब पहनी महिला से बदसलूकी लगाए JSR के नारे

इसी तरह का एक आर्थिक राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसकी धार्मिक पहचान के वजह से, हिंदूवादी संगठन से जुड़े एक शख्स ने प्रताड़ित किया. मीडिया रिपोर्ट्स से पीड़िता की पहचान आयशा सैयद के रुप में हुई. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसे पीड़िता ने खुद शूट किया है. इसमें नकाब पहने हुए नजर आ रही हैं और आरोपी आपत्तिजनक इशारे करता हुए पीछा कर रहा है.

Location: Ghatkopar, Mumbai A Muslim woman named Ayesha Sayyed was targeted because of her religious identity, specifically her hijab. A man followed her, chanting "Jai Shri Ram." pic.twitter.com/kXG24vpZd0 — The Muslim (@TheMuslim786) February 7, 2026

मिली जानकारी के मुताबिक, आयशा सैयद नाम की महिला मुंबई में ट्रेन से सफर कर रही थी, जब वह स्टेशन पर उतरी तो हिंदूवादी संगठन से जुड़ा एक शख्स उसका पीछा करने लगा. इतना नहीं आरोपी ने पीड़िता की नकाब और हिजाब पर अभद्र टिप्पणी की. आरोप है कि इस दौरान आरोपी पीड़िता का पीछा करते हुए 'जय श्री राम' के नारे भी लगाए. जिसे वीडियो में सुना जा सकता है.

