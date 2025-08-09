दूसरे धर्म की महिला के साथ होटल में था सलमान, बजरंग दल ने कर दिया हमला; Video
Uttar Pradesh News: आगरा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने होटल में हिंदू महिला संग ठहरे मुस्लिम युवक सलमान को पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पुलिस ने दो दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 09, 2025, 01:51 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन तलाशी की. इस दौरान उस होटल के कमरे से एक हिंदू महिला के साथ मुस्लिम समुदाय के युवक को पकड़ा. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की और उसे अधमरा कर दिया. 

इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग शेयर कर पुलिस के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पीड़ित युवक का नाम सलमान है. वहीं, होटल के मैनेजर ने हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने दो दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही हिंसा करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है. बता दें कि बजरंग दल से जुड़े लोगों को कथित तौर पर आगरा के एक होटल में हिंदू महिला के साथ एक मुस्लिम युवक के ठहरने की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसकर पीड़ित सलमान के साथ हिंसा की. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भीड़ होटल के कमरे का बाहर खड़ी है. जैसे ही सलमान कमरे से बाहर आता है, कुछ उस पर हमला कर देते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पीड़ित सलमान को बेरहमी के साथ पीट रहे हैं. कई लोग लात और घुसों से पीड़ित सलमान पर वार करते दिख रहे हैं. वहीं, कुछ लोग हिंदू महिला से उनके ऐड्रेस मांग रहे हैं. 

ऐसे में नागरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निजता के अधिकार समेत कई अन्य सवाल उठने लगे हैं. सवाल यह है कि क्या किसी भी प्रकार की निजी संगठन को यह अधिकार है कि वह होटल में घुसकर तलाशी अभियान चलाए और उसमें ठहरे लोगों के साथ धर्म के आधार पर मारपीट करे?

TAGS

Uttar Pradesh newsmuslim newsViral VideoToday NewsAgra News

