गाजीपुर: ब्राह्मण लड़की पर स्कूल के बच्चों से कलमा पढ़वाने का इलज़ाम,हिन्दू संगठन का दावा

Ghazipur School News: भारत में हिंदूवादी संगठन मुसलमानों की तरक्की पर लगाम लगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. आलम यह है कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम में मुस्लिम अभ्यर्थियों की कामयाबी को UPSC जिहाद, इसी तरह मेडिकल में तरक्की करने पर डॉक्टर जिहाद, मानसिक रूप से बीमार शख्स के थूकने पर थूक जिहाद और लैंड जिहाद करार दिया जाता है. वहीं, संवैधानिक दायरे में रहकर स्कूल चलाने को हिंदूवादी संगठनों ने 'स्कूल जिहाद' का नाम देकर नया प्रोपैगेंडा शुरू कर दिया.

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक निजी सीबीएसई बोर्ड स्कूल की सुबह की प्रार्थना को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे 'स्कूल जिहाद' से जोड़ते हुए कड़ा विरोध जताया है. मामला कासिमाबाद तहसील के मरदह थाना क्षेत्र का है, जहां प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं.

विवाद एमआरडी पब्लिक स्कूल से जुड़ा है, जो सिंगेरा–सेंवठा गांव में मौजूद है और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान कथित 'कलमा' पढ़ाये जाने का दावा किया जा रहा है. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया कि एक ब्राह्मण छात्रा कलमा पढ़ रही है, जिसे प्रार्थना सभा में मौजूद सैकड़ों छात्र-छात्राएं दोहरा रहे हैं. इस दौरान बच्चों से दोनों हाथ उठाकर दुआ भी कराई जा रही है.

इसको लेकर हिंदू संगठनों ने वावेला खड़ा कर दिया है. क्षत्रिय महासभा युवा के गाजीपुर जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह नाम के शख्स ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई. उसने बताया कि 23 या 24 दिसंबर को स्कूल में उर्दू में प्रार्थना कराई जा रही थी. राजकुमार सिंह का कहना है कि एलकेजी से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे नाबालिग होते हैं और उनका दिमाग कच्चा होता है. स्कूल प्रबंधन कथित धर्मांतरण की नियत से ऐसा कर रहा है.

राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि मदरसे के अलावा किसी अन्य विद्यालय में उर्दू में कलमा पढ़ाना सामान्य बात नहीं है. हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदूवादी नेता ने स्कूल प्रबंधन पर 'इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित' होने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह ईसाई मिशनरी स्कूलों में प्रार्थना के जरिए धर्म परिवर्तन के आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह यहां भी बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.राजकुमार सिंह ने स्कूल की फंडिंग की जांच और इस मामले में एसआईटी गठन की मांग की.

हिंदूवादी नेता राजकुमार सिंह ने आपत्तिजनक और विवादास्पद दावे किए. उसने आरोप लगाया कि 'लव जिहाद, डॉक्टर जिहाद' के बाद अब 'स्कूल जिहाद' के जरिए बच्चों को इस्लाम की ओर मोड़ने की कोशिश हो सकती है. इस संबंध में राजकुमार ने एसडीएम कासिमाबाद को ज्ञापन सौंपने की बात कही और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रमुख सचिव को शिकायत करने का दावा किया.

दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद प्रशासन दबाव में आ गया. गाजीपुर के अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि मरदह थाना क्षेत्र के एमआरडी पब्लिक स्कूल से जुड़ा एक वीडियो संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के जरिये स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.

