Gopalganj: कथित प्रतिबंधित मांस के नाम पर दरिंदगी, मुस्लिम शख्स को ठंड में खंभे से बांधकर पीटा

Gopalganj News Today: उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में हालिया कुछ दिनों में मुसलमानों को हिंदूवादी संगठन के लोग प्रतिबंधित मांस और गोतस्करी के आरोप में निशाना बनाते रहे हैं. हिंदूवादी संगठनों के हमलों में कई लोगों की मौत हो गई है. इसी तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बिहार के गोपालगंज से सामने आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के गोपालगंज जिले से कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस की तस्करी में एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा गया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बाद में पीड़ित को पुलिस के हवाल कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने शख्स की बर्बरता से पिटाई की कड़ी निंदा की है.

यह घटना गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मठिया इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, बीते दिन एक बाइक सवार शख्स को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ग्रामीणों के साथ महज शक पर रोका. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने पीड़ित शख्स की जबरन तलाशी लेनी शुरू कर दी. आरोपियों ने दावा किया कि पकड़े गए शख्स के पास से एक बॉक्स मिला, जिसमें कथित प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था.

इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. आरोप है कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने शख्स की बेरहमी से पिटाई की और कड़ाके की ठंड़क में उसे बिजली के खंभे से बांध दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कह रहा है कि इनके पास से प्रतिबंधित मांस मिला है और पास में एक मंदिर है. इसकी मंशा शायद इसे मंदिर में फेंकने की थी. वीडियो बनाने वाला आरोप लगाता है कि इसकी बाइक भी शायद चोरी की है.

वहीं, वायरल वीडियो को लेकर कई लोगों ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया. उनका कहना है कि बगैर जांच के हिंदूवादी संगठन के लोगों ने यह कैसे तय कर लिया है कि उसके पास प्रतिबंधित मांस है. कड़कड़ाती ठंडक में मंदिर के पास खुले में बांधे जाने को लेकर भी लोगों ने हिंदूवादी संगठनों पर जमकर हमला बोला.

हिंदूवादी संगठनों के जरिये पकड़े गए शख्स की पहचान अहमद आजाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वह कथित प्रतिबंधित मांस को बाइक से घूम-घूमकर बेच रहा था. घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से मुक्त कराया और अपने कब्जे में लिया. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से कथित प्रतिबंधित मांस और बाइक को जब्त कर लिया है. मामले को लेकर नगर थाना पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

