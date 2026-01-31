Advertisement
हिमंता बिस्वा सरमा के बयान का साइड इफेक्ट! महिला का मुस्लिम रिक्शेवाले को पूरा किराया देने से इनकार

Muslim Discrimination in Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित बयानों के बाद मुस्लिम रिक्शेवालों को परेशान करने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. एक वायरल वीडियो में एक महिला ने हिमंता बिस्वा सरमा के बयान का हवाला देकर मुस्लिम रिक्शेवाले को पूरा किराया देने से इनकार कर दिया. रिक्शेवाले ने महिला की खूब मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं मानी. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:01 PM IST

Assam News: भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मशहूर है, लेकिन हालिया दिनों असम के मुख्यमंत्री हिंमता बिंस्वा सरमा और कथित राज्य प्रायोजित कार्रवाईयों से अल्पसंख्य समुदाय के लोग दहशत में हैं. हालिया दिनों अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के 'मियां मुसलमानों' के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और अत्याचार के लिए उकसाया, जिसमें उन्होंने लोगों से मुस्लिम रिक्शेवालों को कम किराया देने और उन्हें परेशान करने को कहा. हिमंता बिस्वा सरमा का हवाला देकर अब मियां मुसलमानों को परेशान करने की घटनाएं सामने आने लगी हैं.

इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक मुस्लिम रिक्शा चालक के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि जब मुस्लिम रिक्शेवाला एक बहुसंख्यक समुदाय की महिला यात्री से किराये मांगता है, तो वह कम किराया देती है. इतना ही नहीं, जब पीड़ित मुस्लिम रिक्शेवाला अपनी मजबूरी बताते हुए पूरा किराया देने के लिए मिन्नतें करते हुए, तो वह मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान का हवाला देते हुए ऐसा करने से इंकार कर देती है. 

बताया जा रहा है कि पीड़ित मुस्लिम शख्स के रिक्शे पर हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाली महिला ने सफर किया. गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद रिक्शेवाले ने महिला से 20 रुपये किराया मांगा, जो पहले से तय किया गया था. इस पर महिला ने पूरा किराया देने से इंकार करते हुए उसे महज 4 रुपये ही दिये. महज 4 रुपये मिलने पर पीड़ित रिक्शेवाला अवाक रह गया और उसने पूरा किराया देने की मिन्नतें की. इस पर आरोपी महिला ने कहा कि "मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मुस्लिम रिक्शेवाले अगर 5 रुपये किराया मांगे तो उन्हें सिर्फ 4 रुपये ही देने हैं."

दक्षिणपंथी समूह की महिला के इस जवाब पर रिक्शेवाले ने कहा कि अगर हम लोगों को किराया कम मिलेगा, तो हमारी रोजी रोटी नहीं चेलगी. साथ ही पीड़ित ने कहा कि उसे हर रोज रिक्शे का किराया 350 रुपया देना होता है, अगर सवारियां इसी तरह से करती रहेंगी तो मैं रिक्शे का किराया भी नहीं अदा कर पाऊंगा. इस पर आरोपी महिला ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि "तुम्हारा क्या होगा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है. अगर हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि तो फिर तुम्हें किराया नहीं मिलेगा. "

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है. लोगों ने एक गरीब रिक्शेवाले को प्रताड़ित करने के पीछे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को जिम्मेदार ठहराया है. यह वीडियो कहां की है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई हैं. इस मामले में असम पुलिस या शासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है. 

बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बंगाली मूल के मुसलमानों, जिन्हें वह 'मियां मुसलमान' कहते हैं, के खिलाफ भड़काऊ भाषा इस्तेमाल करने और हिंसा, उत्पीड़न व भेदभाव को बढ़ावा वाला बयान दिया. यह मामला 27 जनवरी 2026 को असम के टिनसुकिया जिले के डिगबोई में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हिमंता बिस्वा सरमा ने विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया.

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बीजेपी और वे खुद 'मियां मुसलमानों' के खिलाफ हैं और उन्हें 'ट्रबल' देने की जरूरत है ताकि वे असम छोड़कर चले जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत उनके निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं, ताकि 'मिया मुसलमानों' के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकें. सरमा ने लोगों से फॉर्म-7 भरकर आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की.

सरमा ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर रिक्शा का किराया 5 रुपये है तो 4 रुपये दो और उन्हें परेशान करते रहो. उनका दावा है कि SIR प्रक्रिया के जरिए 4 से 5 लाख 'मिया वोटर' हटाए जाएंगे. हालांकि, अपने बचाव में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि 'मियां' शब्द भारतीय मुसलमानों पर लागू नहीं होता है.

इन बयानों के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने 30 जनवरी को दिल्ली के हौज खास थाने में पहुंच कर एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया कि ये बयान सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले हैं और कानून की कई धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं. मंदर ने FIR दर्ज कर जांच की मांग की है. असम में भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन बयानों को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताया है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद

Assam newsHimanta Biswa Sarmamuslim news

