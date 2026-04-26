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सलीम वास्तविक का हर मंच से समर्थन देने वाले हिंदू संगठन चुप, BJP ने की फांसी की मांग!

BJP on Salim Vastvik: गाजियाबाद का यूट्यूबर सलीम वास्तविक को अक्सर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी बयान देने पर दक्षिणपंथी संगठन खूब समर्थन देते थे. इतना ही नहीं उसकी विवादित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को खूब शेयर किया जाता था. लेकिन अब पुराना हत्या और अपहरण का मामला सामने आने के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने चुप्पी साध ली है, जबकि कई मंचों पर समर्थन करने वाली बीजेपी ने फांसी देने की मांग की है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:51 PM IST

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सलीम वास्तविक को BJP ने की फांसी देने की मांग (PC-सोशल मीडिया)
सलीम वास्तविक को BJP ने की फांसी देने की मांग (PC-सोशल मीडिया)

Delhi News: देश के कई राज्यों में मुसलमानों से नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है. आलम यह है कि कई लोग महज सस्ती लोकप्रियता और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए मुस्लिम विरोधी बयान देते नजर आते हैं, और फिर दक्षिणपंथी संगठन उनके समर्थन में उतर जाते हैं. लेकिन जो लोग अभी तक सिर्फ इसलिए हालिया कुछ दिनों से एक शख्स का पुरजोर समर्थन कर रहे थे क्योंकि वह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, अब उसी शख्स की असलियत सामने आने के बाद माहौल बदलता नजर आ रहा है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने 13 साल के एक बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी फरार अपराधी सलीम वास्तविक को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग की है. सलीम वास्तविक वही शख्स है, जो खुद को एक्स मुस्लिम बताकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित और आपत्तिजनक बयान दे रहा था. 

BJP ने हिंदू संगठनों को दिया झटका
इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, BJP के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सलीम वास्तविक ने अपने पुराने अपराधों से बचने के लिए "एक्स मुस्लिम" चोला ओढ़ लिया था और समाज में नफरत फैलाने लगा. उन्होंने कहा कि अपने अपराधों को छिपाने के लिए उसने मजहब को बदनाम किया. सिद्दीकी ने उसे न सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन बताया और कहा कि उसके अपराधों की एक ही सजा हो सकती है, वह है मौत की सजा.

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BJP नेता ने समाज के सभी लोगों से अपील की कि ऐसे धोखेबाज अपराधियों से सतर्क रहें, जो देश के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे स्वार्थी और धोखेबाज लोग हर समुदाय में मौजूद होते हैं, इसलिए उनकी पहचान कर उन्हें समाज से बाहर करना जरूरी है. साथ ही उन्होंने मांग की कि सलीम वास्तविक के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर देना चाहिए. 

मुस्लिमों को गाली देने वाला निकाल हत्यारा!
बताया जाता है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की वजह से सलीम वास्तविक को दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का समर्थन मिल रहा था. वह आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे विवादित और आपत्तिजनक बयान लगातार दे रहा था. इसी दौरान गाजियाबाद के लोनी में उस पर दो सगे भाइयों जीशान और गुलफाम ने चाकू से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना के बाद दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस ने दोनों भाइयों को महज 48 घंटे के भीतर मुठभेड़ में मार गिराया.

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हालांकि, बाद में सामने आया कि एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक खुद एक बड़ा अपराधी है, जो पिछले 25 सालों से पुलिस और प्रशासन को चकमा दे रहा था. उसकी असली पहचान सलीम खान के रूप में हुई. साल 1995 में उसने दिल्ली में एक 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. बाद में जमानत मिलने पर वह फरार हो गया और अलग-अलग पहचान बनाकर लंबे समय तक छिपता रहा.

सलीम वास्तविक को हिंदूवादी संगठनों का मिल रहा था समर्थन
इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों को लेकर सलीम को हिंदूवादी संगठनों और नेताओं का खुलकर समर्थन मिल रहा था. गाजियाबाद में उस पर हमले के बाद यति नरसिंहानंद जैसे कई हिंदूवादी नेताओं ने खुलकर सलीम वास्तविक का समर्थन करते नजर आए, और उसके पुराने बयानों को जायज करार दिया. साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई विवादित बयान दिए.

हमले के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव हिंदू रक्षा दल रहा. संगठन ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश जताया और सलीम वास्तविक के साथ मुलाकात कर उसे कड़ी सुरक्षा की मांग उठाई. सोशल मीडिया पर भी संगठन के कई वीडियो और पोस्ट सामने आए, जिनमें उसको समर्थन की बात कही गई.

इसके अलावा, कई अन्य छोटे-बड़े हिंदुत्ववादी और दक्षिणपंथी संगठनों ने भी सलीम का समर्थन करते रहे. कुछ जगहों पर उसे "एक्स-मुस्लिम योद्धा" या "हीरो" के रूप में पेश किया जाता रहा है. उसके बयान और विचार यूट्यूब चैनलों, टीवी बहसों और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाए गए, जिससे सलीम वास्तविक नाम और ज्यादा चर्चा में आया.

रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सलीम वास्तविक का संपर्क कुछ BJP से जुड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचा. हालांकि, किसी खास नेता का नाम खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कई जगहों पर यह दावा किया गया कि उसे राजनीतिक स्तर पर भी मंच मिला और चर्चाओं में शामिल किया गया.

इसी दौरान एक न्यूज के मालिक ने सलीम वास्तविक का समर्थन करते हुए समुदाय विशेष के खिलाफ कई आपत्तिजनक बयान दिए. उन्होंने ऐसे सभी एक्स-मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग उठाई और सलीम के मामले को उदाहरण के तौर पर पेश किया. कुछ संत और मजहबी दिग्गज भी शुरुआत में उसके पक्ष में नजर आए. उसके वीडियो और बयानों को शेयर किया गया, लेकिन बाद में जब पुराने मामले सामने आए, तो कुछ लोगों ने दूरी बना ली और उन्हें भ्रामक बताने लगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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