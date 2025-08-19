बरेली: जुलूस के रास्ते पर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; पुलिस की सतर्कता से दो समुदाय में टकराव टला

Bareilly News Today: बरेली के खजुरिया जुल्फिकार गांव में आला हजरत के उर्स को लेकर माहौल गरमा गया, जब छात्रों का जुलूस गांवे के अंदर से निकल रहा था. यह देखकर बहुसंख्यक समाज के साथ हिंदू संगठन के लोग भड़क गए. हिंदू संगठनों के रवैये की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया है, हालांकि पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से पहले टल गई.

दरअसल, बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया जुल्फिकार गांव में मंगलवार (19 अगस्त) को उस समय भारी विवाद हो गया, जब आला हजरत के उर्स पर चादर पेशी के लिए छात्रों ने जुलूस निकाला. पुलिस की मौजूदगी में जब यह जुलूस शांतिपूर्वक गांव के अंदर से निकाला जा रहा था, इसी हिंदू संगठनों के साथ अन्य लोगों ने मौके पर पहुंच कर, नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया.

छात्रों के जुलूस को देख भड़के हिंदू संगठन

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गांव से जुलूस निकाले जाने को लेकर पहसे से लिखित में समझौता हुआ था. हालांकि, इसके बावजूद छात्रों के जुलूस का विरोध करते हुए हिंदू पक्ष के लोग नारेबाजी करने लगे. हिंदू संगठनों के विरोध और आपत्तिजनक नारेबाजी की वजह से मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले गांव के दोनों समुदायों के बीच बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जुलूस गांव से शांतिपूर्वक एक निश्चित मार्ग से निकाला जाएगा, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे. इसको लेकर दोनों पक्षों में एक लिखित समझौता भी हुआ था. लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जब जुलूस निकला तो कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और नियमों को दरकिनार कर जुलूस का विरोध करने लगे.

हिंदू संगठनों ने इस जुलूस को नई परंपरा बताते हुए विरोध करने लगे. हिंदू संगठनों के उग्र रवैया और माहौल तनावपूर्ण होता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और गैर-कानूनी ढंग से विरोध करने डांटकर भगा दिया. हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि बैरियर तोड़कर जुलूस अंदर लाया गया और जैसे ही हिंदू पक्ष ने आवाज उठाई, पुलिस ने सीधे उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया.

2023 में भी हुआ था विवाद

गौर करने वाली बात यह है कि साल 2023 में भी इसी जुलूस को लेकर दोनों पक्षों में टकराव हो चुका है. तब भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. इसके बावजूद इस बार पहले से बनी सहमति के बावजूद बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया. जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए स्थिति को संभाल लिया.

वहीं, हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि जुलूस को शांति से निकालने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन जबरन गांव के अंदर से जुलूस निकालना और फिर विरोध करने पर एकतरफा लाठीचार्ज करना गलत है. हिंदू संगठनों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है.

ये भी पढ़ें: गजा के बच्चों की चीखें मेलबर्न तक पहुंचीं; इजराइली नागरिक को सैलून से निकाला बाहर