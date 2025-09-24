UP: रोटी से ज़्यादा धर्म का स्वाद! बरेली में मुस्लिम ढाबा मालिक देख भड़के बजरंग दल के नेता
UP: रोटी से ज़्यादा धर्म का स्वाद! बरेली में मुस्लिम ढाबा मालिक देख भड़के बजरंग दल के नेता

Bajrang Dal Ruckus on Muslim Dhaba: बरेली में मुस्लिम ढाबा संचालक पर धार्मिक पहचान छिपाकर कारोबार करने का आरोप लगाकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. पुलिस ने हिंदूवादी दबाव में ढाबा संचालक को हिरासत में लेकर बोर्ड जब्त कर लिया। मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष और नाराज़गी है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:08 AM IST

Bareilly News Today: हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं. आलम यह है कि अब दुकानों को मनपसंदीदा नाम देने के बजाय मुस्लिम नाम देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई हैं. 

इसी तरह का मामला देश के सबसे बड़े सेबू उत्तर प्रदेश से सामने आया है. बरेली में एक मुस्लिम शख्स के जरिये ढाबा चलाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. कथित हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुस्लिम शख्स पर धार्मिक पहचान छिपाकर कारोबार करने का इल्जाम लगाते हुए जमकर हंगामा किया. इसके बाद पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं के दबाव में कार्रवाई करने भी पहुंच गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के शख्स के जरिये नाम और पहचान छिपाकर ढाबा चलाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा संचालक को ही हिरासत में लिया. हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को जिस बोर्ड से आपत्ति थी, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है. 

राष्ट्रीय बजरंग दल हल्द्वानी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुभाष जोशी और जिला अध्यक्ष मदनमोहन मंगलवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरेली आ रहे थे. नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा में निजी मेडिकल कॉलेज के सामने वह नाश्ता करने के लिए रुके. बताया जा रहा है कि नाश्ता करने के बाद जब उन नेताओं ने बार कोड स्कैन किया तो पर नाम देखकर आग बबूला हो गए. 

इसके बाद मुस्लिम शख्स को धमकी देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड पर पहचान छिपाए जाने का आरोप लगाते हुए ढाबा संचालक से ही उलझ गए. उन्होंने मुस्लिम ढाबा संचालक से बहस करते हुए कथित धमकी भी दी. इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उल्टा संचालक पर बदसूलकी का आरोप मढ़ दिया. हालांकि, बैठक में देरी होने का हवाला देते हुए निकल गए. 

बाद में वह हिंदूवादी संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालक को ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने ढाबे के बोर्ड को कब्जे में ले लिया है. राष्ट्रीय बजरंग दल के बरेली जिला अध्यक्ष विवेक गंगवार ने आरोप लगाया कि संचालक ने कांवड़ यात्रा के दौरान बोर्ड पर मूर्तियां छपवाई थीं. गंगवार ने मुस्लिम ढाबा संचालक को एफआईआर दर्ज करने की मांग की.फिलहाल पुलिस ने ढाबा संचालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें: Kanpur: 'I Love Muhammad' पोस्टर जुलूस निकालने पर पुलिसिया तांडव; 38 पर FIR दर्ज!

 

Zee Salaam Web Desk

