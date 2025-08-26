किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में मुस्लिम मोहल्ले में नमाज़ और अज़ान पर विवाद
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897658
Zee SalaamIndian Muslim

किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में मुस्लिम मोहल्ले में नमाज़ और अज़ान पर विवाद

Mosque Controversy in Pilibhit: उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. पीलीभीत सालों पुरानी मस्जिद में नमाज और मीनार निर्माण को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. मामले में विवाद बढ़ता देखकर मौके पर पहुंची एसडीएम ने मीनार का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और दावा किया है कि नमाज पढ़ने को लेकर किसी भी तरह इजाजत नहीं दी गई थी. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:14 PM IST

Trending Photos

पीलीभीत में मस्जिद में नमाज और मीनार को लेकर वबाल
पीलीभीत में मस्जिद में नमाज और मीनार को लेकर वबाल

Pilibhit News Today: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गाजीपुर मुगल गांव में धार्मिक तनाव की चिंगारी भड़क उठी है. कुछ हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों की वजह से गांव में सालों से मस्जिद में हो रही नमाज और अजान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जहां एक तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद निर्माण और मीनार को अवैध बता रहा है, वहीं मुस्लिम परिवार इसे सालों पुरानी परंपरा बता रहा है. 

पीलीभीत जिले के गाजीपुर मुगल गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के परिवार रहते हैं. कुछ साल पहले गांव में बाहरी गांवों से आकर कुछ परिवार बसे थे. गांव में बाहर से आकर बसने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं. मुस्लिम परिवारों ने गांव में बसने के इबादत के लिए मस्जिद का निर्माण किया था, जिसमें वह सालों से इबादत करते आ रहे हैं.

हिंदू पक्ष ने किया ये दावा

हालांकि, हिंदू परिवारों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम परिवारों ने अपने घर के अंदर पहले इमामबाड़ा बनाया और ताजिया रखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसी जगह पर चुपचाप मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया. अब हाल ही में जब मस्जिद में कथित तौर पर अवैध रुप से मीनार का निर्माण शुरू कर दिया. इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और जिला प्रशासन से शिकायत की है.

'गांव में सालों से हैं मस्जिद'

दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस जगह पर पिछले 17 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है और 2018 से लाउडस्पीकर चलाने की भी बाकायदा इजाजत उनके पास है. उनका कहना है कि गांव के महज कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि यह धार्मिक स्थल लंबे समय से मौजूद है और ऐसा नहीं है कि बीच में यहां पर कभी इबादत बंद कर दी गई हो. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है.

'नमाज पढ़ने की नहीं दई गई इजाजत'

मामला तूल पकड़ते देख एसडीएम श्रद्धा सिंह खुद मौके पर जांच के लिए पहुंचीं. एसडीएम श्रद्धा सिंह ने मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि नमाज को लेकर किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया था. एसडीएम श्रद्धा सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इंकार कर दिया है. एसीडीएम के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब नमाज पढ़ने के लिए परमिशन की जरुरत पड़ेगी. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन नजर बनाए हुए है.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsPilibhit newsmuslim news

Trending news

Samar Rana
नाबालिग घरेलु नौकरानी से रेप के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी अदाकारा समर राणा गिरफ्तार
UP News
किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में नमाज़ और अज़ान पर विवाद
UP News
मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील
PM Modi
इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
UP News
फूल-चादर नहीं, सिगरेट चढ़ती है यहां! जानिए लखनऊ की अनोखी मजार की कहानी
Jammu Kashmir flood News
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल
Saudi Arab News
क्या रोनाल्डो ने अपना लिया इस्लाम; मुसलमानों की तरह दुआ मांगने की वीडियो वायरल !
gaza
Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग
madhya pradesh news
आरिफ के बाद इस लड़की ने की प्रेमानंद महाराज को किडनी दान देने की पेशकश
Rajasthan
Rajasthan में 2 दिन मीट पर पाबंदी, नाराज मुस्लिम समाज बोला, हो रहा भेदभाव
;