किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में मुस्लिम मोहल्ले में नमाज़ और अज़ान पर विवाद

Pilibhit News Today: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गाजीपुर मुगल गांव में धार्मिक तनाव की चिंगारी भड़क उठी है. कुछ हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों की वजह से गांव में सालों से मस्जिद में हो रही नमाज और अजान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जहां एक तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद निर्माण और मीनार को अवैध बता रहा है, वहीं मुस्लिम परिवार इसे सालों पुरानी परंपरा बता रहा है.

पीलीभीत जिले के गाजीपुर मुगल गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के परिवार रहते हैं. कुछ साल पहले गांव में बाहरी गांवों से आकर कुछ परिवार बसे थे. गांव में बाहर से आकर बसने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं. मुस्लिम परिवारों ने गांव में बसने के इबादत के लिए मस्जिद का निर्माण किया था, जिसमें वह सालों से इबादत करते आ रहे हैं.

हिंदू पक्ष ने किया ये दावा

हालांकि, हिंदू परिवारों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम परिवारों ने अपने घर के अंदर पहले इमामबाड़ा बनाया और ताजिया रखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसी जगह पर चुपचाप मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया. अब हाल ही में जब मस्जिद में कथित तौर पर अवैध रुप से मीनार का निर्माण शुरू कर दिया. इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और जिला प्रशासन से शिकायत की है.

'गांव में सालों से हैं मस्जिद'

दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस जगह पर पिछले 17 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है और 2018 से लाउडस्पीकर चलाने की भी बाकायदा इजाजत उनके पास है. उनका कहना है कि गांव के महज कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि यह धार्मिक स्थल लंबे समय से मौजूद है और ऐसा नहीं है कि बीच में यहां पर कभी इबादत बंद कर दी गई हो. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है.

'नमाज पढ़ने की नहीं दई गई इजाजत'

मामला तूल पकड़ते देख एसडीएम श्रद्धा सिंह खुद मौके पर जांच के लिए पहुंचीं. एसडीएम श्रद्धा सिंह ने मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि नमाज को लेकर किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया था. एसडीएम श्रद्धा सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इंकार कर दिया है. एसीडीएम के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब नमाज पढ़ने के लिए परमिशन की जरुरत पड़ेगी. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन नजर बनाए हुए है.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील