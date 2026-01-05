"मुल्लों के पीर क्यों पूजे जा रहे?" देहरादून में चरमपंथियों ने हिंदू परिवार की मजार गिराई

Dehradun News Today: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कथित हत्या को लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है, तो वहीं, विरोध करने वाले कई संगठन भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. आलम यह है कि बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कैमरे के सामने हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को गिराते हुए नजर आए. इस तरह की घटनाओं ने बांग्लादेश के बाद भारत में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हिंदूवादी संगठन आए दिन मुसलमानों को इबादत करने, व्यापार करने और उनकी पहचान की वजह से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. 2 जनवरी 2026 जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उसी दौरान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले में हिंदूवादी संगठनों ने भारत की गंगा जमुनी तहजीब को तार-तार कर दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू संगठन के लोग मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और इस्लाम को लेकर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.

पूरा मामला राजधानी देहरादून के ऋषिकेश इलाके के भट्टू वाला क्षेत्र का है. जहां बीते 2 जनवरी को हिंदूवादी दल के सदस्यों ने एक मजार को तोड़ दिया. यह मजार एक हिंदू परिवार की निजी जमीन पर बनी हुई बताई जा रही थी. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हिंदूवादी दल के सदस्य 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे. इसके बाद मौके पर पहुंचकर आरोपियों ने हथौड़े से मजार को तोड़ दिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मजार को तोड़ते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे भी लगाए गए. हिंदू परिवार के जरिये स्थापित की मजार पर जब हमला हुआ तो परिवार ने उने ऐसा ने करने की खूब मिन्नतें की लेकिन वह नहीं मानें. एक हिंदूवादी नेता ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 'मुल्लों (मुसलमानों) के पीर को हिंदू क्यों पूज रहे हैं."

इतना ही नहीं आरोपी हिंदूवादी संगठन ने खुद स्वीकार करते हुए कहा, "परिवार ने मजार को मुक्त करने के दौरान कहा था कि ऐसा करने से, वह और उनके परिवार के लोगों को ईश्वर का प्रकोप झेलना पड़ सकता है." आरोपी ने पीड़ित परिवार को धकमाते हुए कहा कि अपने भगवान को पूजा ना, हम मुल्लों के पीर को नहीं पूजते हैं क्या हम बर्बाद हैं. उसने आगे कहा कि "मुसलमानों के हम 2, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर" और "यह पंचरवाले लव जिहाद कर रहे हैं. इन्हें मरने के बाद 72 चाहिए." जैसे आपत्तिजन, विवादित और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दिए.

ऋषिकेश इलाके के भट्टू वाला क्षेत्र में जब आरोपियों ने भीड़ में हिंदू परिवार को धमकाते हुए मजार को तोड़ा, तो इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना दिनदहाड़े हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मजार जिस जमीन पर बनी थी, वह एक हिंदू परिवार की निजी संपत्ति है. मजार को हिंदू परिवार ने अपनी आस्था के तहत बनवाया था. इसके बावजूद भीड़ ने वहां पहुंचकर तोड़फोड़ की.

