फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा अर्चना, पुलिस रही खामोश!

Fatehpur News Today: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आबूनगर इलाके में स्थित ऐतिहासिक नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर सोमवार (11 अगस्त) को हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल किया. हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चेतावनी के बाद मकबरे को सील कर दिया गया था. हालांकि, पुलिस प्रशासन को दरकिनार कर हिंदूवादी संगठन के लोग उनकी आंखों के सामने मकबरे के अंदर घुस कर पूजा अर्चना की.

इस घटना की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक कब्र को तोड़ दिया. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया था कि मकबरे के अंदर मजार में महादेव का मंदिर है. मकबरे के अंदर भारी उत्पात मचाने और पूजा अर्चना करने तक पुलिस मूक दर्शक बनी रही. इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद इस तरह के हिंदू संगठनों का मजार के अंदर घुसकर पूजा अर्चना करना और फिर एक कब्र को तोड़ देना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.

बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों ने दी थी चेतावनी

बता दें, फतेहपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने हिंदू संगठनों के साथ 11 अगस्त को मकबरे के अंदर घुसकर पूजा अर्चना करने का ऐलान किया था. उन्होंने दावा किया था कि मकबरे के बीच में शिव मंदिर होने है. मुखलाल पाल ने चेतावनी दी थी कि अगर जिला प्रशासन रोका तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने मकबरे को सील कर दिया था और मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया था.

