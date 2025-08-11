फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा अर्चना, पुलिस रही खामोश!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2875843
Zee SalaamIndian Muslim

फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा अर्चना, पुलिस रही खामोश!

Hindutva Groups Demolish Nawab Abdul Samad Tomb: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों ने सील किए गए नवाब अब्दुल समद के मकबरे में घुसकर पूजा-अर्चना की और एक कब्र को तोड़ दिया. पुलिस मौके पर मौजूद रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

मकबरे में घुसकर हिंदू संगठनों नवाब अब्दुल समद की तोड़ी कब्र
मकबरे में घुसकर हिंदू संगठनों नवाब अब्दुल समद की तोड़ी कब्र

Fatehpur News Today: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आबूनगर इलाके में स्थित ऐतिहासिक नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर सोमवार (11 अगस्त) को हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल किया. हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चेतावनी के बाद मकबरे को सील कर दिया गया था. हालांकि, पुलिस प्रशासन को दरकिनार कर हिंदूवादी संगठन के लोग उनकी आंखों के सामने मकबरे के अंदर घुस कर पूजा अर्चना की.

इस घटना की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक कब्र को तोड़ दिया. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया था कि मकबरे के अंदर मजार में महादेव का मंदिर है. मकबरे के अंदर भारी उत्पात मचाने और पूजा अर्चना करने तक पुलिस मूक दर्शक बनी रही. इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद इस तरह के हिंदू संगठनों का मजार के अंदर घुसकर पूजा अर्चना करना और फिर एक कब्र को तोड़ देना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है. 

बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों ने दी थी चेतावनी
बता दें, फतेहपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने हिंदू संगठनों के साथ 11 अगस्त को मकबरे के अंदर घुसकर पूजा अर्चना करने का ऐलान किया था. उन्होंने दावा किया था कि मकबरे के बीच में शिव मंदिर होने है. मुखलाल पाल ने चेतावनी दी थी कि अगर जिला प्रशासन रोका तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने मकबरे को सील कर दिया था और मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया था.

खबर की अपडेट जारी है.....

TAGS

UP NewsFatehpur Newsmuslim news

Trending news

UP News
फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा, पुलिस रही खामोश
India Yemen Relations
इजरायल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीजों का व्यापार
UP News
पुलिस की छात्रों के साथ बदसलूकी पर AMU छात्र भड़के; प्रॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग
war on gaza
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने फूंका बिगुल; गाजा पर कब्जे की योजना के खिलाफ....
Pakistan News
हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर; फिर दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
Gaza News
इजराइल ने कलम के सिपाहियों को बनाया निशाना; यहूदी फौज ने की पांच पत्रकारों की हत्या
Ajmer News
अजमेर पर चढ़ा Eid Milad Un Nabi का रंग; दरगाह पर महफिल-ए-सलाम की तैयारियां शुरू
UP News
फतेहपुर में शिवलिंग या मजार? BJP-हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर किया दावा
UP News
मदरसे को मिला ग्रांट; SDM की मंजूरी के बावजूद 'अवैध'? सीएम से शिकायत पर मचा हंगामा
Pakistan News
पाकिस्तान में मानसूनी बारिश का तांडव; बाढ़- बिजली संकट से हाहाकार, फन रेस रद्द
;