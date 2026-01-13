दिल्ली में जामा मस्जिद और मदरसे को लेकर हंगामा, हटाने के लिए HC में डाली गई याचिका!

Delhi News: भारत के कई राज्यों में इस समय अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बीते कुछ समय में हिंदूवादी संगठनों के जरिये ऐतिहासिक ताज महल, अजमेर शरीफ दरगाह समेत अन्य मस्जिद, मदरसों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है. नए साल पर 6 जनवरी को रात में राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास कथित अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. इसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि दिल्ली की एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

दरअसल, दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के बाद अब दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में बनी जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता प्रीत सिंह सिरोही ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की है कि कालकाजी के गिरी नगर इलाके में बनी जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम कथित तौर पर अवैध रूप से बनाए गए हैं.

प्रीत सिंह सिरोही का आरोप है कि मस्जिद का लगभग दो हजार वर्ग फीट हिस्सा सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके बनाया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि यह निर्माण गैरकानूनी है और इसे गिराने की कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, मस्जिद कमेटी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है. मस्जिद कमिटी के जनरल सेक्रेट्री शौकत अली मेहदी का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं. उनके मुताबिक मस्जिद पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

याचिकाकर्ता प्रीत सिंह सिरोही के मुताबिक, साल 1960 में बहापुर गांव की जमीन को जनहित के लिए अधिग्रहित किया गया था. इसके बाद साल 1963 में इस जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को ट्रांसफर कर दिया गया था. प्रीत सिंह सिरोही का दावा है कि इसी जमीन पर अब जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम बने हुए हैं, जो अवैध हैं.

इतना ही नहीं जमीन की असली स्थिति जानने के लिए प्रीत सिंह सिरोही ने पहले DDA और फिर पीडब्ल्यूडी (PWD) से भी शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद प्रीत सिंह सिरोही ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहां याचिका दायर की. इस पूरे मामले में बुधवार (14 जनवरी) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत उल इस्लाम की जमीन की जांच कराई जाए और अगर निर्माण अवैध पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए.

इस बीच जी न्यूज की टीम जब मस्जिद कमेटी का पक्ष जानने के लिए कालकाजी स्थित मस्जिद पहुंची. मस्जिद कमेटी ने कैमरे पर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जरूर जताई कि मस्जिद में किसकी इजाजत से वीडियो बनाई जा रही है. इस दौरान मस्जिद में मौजूद लोग ने जी मीडिया की टीम के साथ बहस करने लगे.

हालांकि, बाद इस संबंध में मस्जिद कमेटी की तरफ से जनरल सेक्रेट्री शौकत अली मेहदी ने जी मीडिया पर फोन पर बात की. उन्होंने कैमरे पर आने या मिलने से मना कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि मस्जिद पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और यह सब माहौल बनाने की कोशिश है.

यह भी पढ़ें: कागज नहीं, रेशम पर लिखी क्रांति की गाथा; मौलाना मंसूर अंसारी ने मदरसे से खड़ी की आजादी की फौज