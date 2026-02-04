राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई पाकिस्तानी टोपी!

Zaheer Khan-Sagarika Ghatge Ram Mandir Visit: भारतीय समाज की गंगा-जमुनी तहजीब उस वक्त और भी चमक उठती है, जब आस्था, सम्मान और आपसी सद्भाव एक साथ दिखाई दे. इसी भावना की मिसाल पेश करते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज जहीर खान, अपनी बीवी सागरिका घाटगे और बेटे साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर पहुंचे. इस मौके पर पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान ने परिवार के साथ मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की और राम मंदिर में आशीर्वाद लिया.



मिली जानकारी के मुताबिक, जहीर खान अपने परिवार के साथ राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे अकीदत और शांति के साथ विशेष प्रार्थनाएं कीं. मंदिर में दर्शन के दौरान परिवार पूरी तरह भक्ति में डूबा नजर आया. इस दौरान जहीर खान, सागरिका घाटगे और उनके बेटे ने मंदिर परिसर में कुछ समय भी बिताया. राम मंदिर परिसर में परिवार के साथ बिताए गए इन पलों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जहीर खान और उनका परिवार सादगी और सम्मान के साथ मंदिर में मौजूद है. सोशल मीडिया यूजर्स इन तस्वीरों और वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल बता रहे हैं. वहीं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोग जहीर खान की टोपी पर सवाल खड़े करने लगे और इसे हिंदू परंपराओं के खिलाफ बताते हुए इसे पाकिस्तानी करार दे रहे हैं.

जहीर खान की टोपी पर हंगामा क्यों?

हालांकि, बड़ी संख्या में यूजर्स ऐसे भी हैं, जो इसे पति-पत्नी का प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं. इसके उलट कई दक्षिणपंथी कट्टरपंथी टोपी को लेकर हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा वे भगवान राम के पास फोटो खिंचवाने से ठीके पहले वह पाकिस्तान-प्रेरित सफेद टोपी क्यों पहने हुए है? यह उनके आकाओं को दिया गया एक सूक्ष्म संदेश है. वह दरगाह में अपनी पत्नी से चेहरा ढकवा सकता है, लेकिन हिंदू मंदिर में जाते समय उनकी (जहीर खान) बीवी सफेद टोपी हटवाने में नाका रही.

इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई क्या जहीर खान ने मंदिर में जाते समय टोपी पहनी हुई थी, और पहनी थी तो यह धार्मिक टोपी थी. दरअसल, जहीर खान ने जो टोपी पहनी है, उसे रामपुरी टोपी है कहा जाता है. जिस रामपुरी टोपी को धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही बताते हैं. रामपुरी टोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर की नवाबी और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है, न कि किसी एक धर्म की पहचान से.

राम मंदिर में जहीर ने पाकिस्तानी नहीं बल्कि 'गांधी टोपी' पहनी

रामपुरी टोपी का इतिहास रामपुर रियासत के दौर से जुड़ा है, जब नवाबी दरबार में पहनावे, शिष्टाचार और तहजीब को खास महत्व दिया जाता था. यह टोपी मखमल या उम्दा कपड़े से बनाई जाती थी और मेहमानों के सम्मान, सामाजिक आयोजनों और दरबारी रिवायतों का हिस्सा रही है. इसका मकसद सिर ढकना नहीं, बल्कि सम्मान और अदब दिखाना था.

इतिहास में एक अहम मोड़ तब आया, जब महात्मा गांधी के रामपुर आगमन के दौरान उन्हें ऐसी ही टोपी पहनाई गई. इसके बाद यही टोपी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में व्यापक रूप से पहचानी जाने लगी और आगे चलकर इसे "गांधी टोपी" के नाम से जाना गया. यानी आज जिसे गांधी टोपी कहा जाता है, उसकी जड़ें भी रामपुरी टोपी से जुड़ी मानी जाती हैं.

सबसे अहम बात यह है कि रामपुरी या गांधी टोपी मूल रूप से धार्मिक टोपी नहीं है. यह किसी धार्मिक आदेश या मजहबी पहचान से नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रही है. बाद के समय में अलग-अलग समुदायों ने इसे अपने-अपने संदर्भ में अपनाया, जिससे भ्रम पैदा हुआ. जहीर खान ने भी उसी भारतीय परंपरा को अपनाते हुए और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए रामपुरी टोपी या गांधी टोपी पहनकर राम मंदिर पहुंचे थे. इसलिए रामपुरी या गांधी टोपी को धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब, स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में देखे जाने की जरूरत है.

