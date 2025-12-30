सारा क्लेश सिर्फ गरीब मुसलमानों से, नुसरत भरुचा हो तो भस्म आरती में भी ले सकती हैं हिस्सा

Ujjain Mahakaleshwar Mandir: उज्जैन में मौजूद विश्वप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है. इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की न सिर्फ हिंदू समुदाय के हर शख्स की, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी इच्छा होती है. 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर अक्सर सुर्खियों में रहता है. इस बार वजह बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा (Nusrat Bharucha) का भस्म आरती में शामिल होना है.

नुसरत भरूचा के भस्म आरती में शामिल होने पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फतवा जारी कर इसे शरीयत के खिलाफ करार दे दिया, दूसरी तरफ बाबा महाकाल के दरबार में 'आम' और 'खास' की एंट्री को लेकर. इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है. दरअसल, नुसरत भरूचा ने पुत्रदा एकादशी के मौके पर अलसुबह भस्म आरती में हिस्सा लिया.

इस दौरान मशहूर एक्ट्रेस नुसरता भरूचा ने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर पूजा की और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ की. यह सब पूरी तरह वैधानिक और प्रशासनिक इजाजत के बाद हुआ. लेकिन इसी मंजर ने उन तमाम सवालों को फिर से जिंदा कर दिया, जो बीते कुछ सालों में खासतौर पर आम मुसलमानों के मंदिर में एंट्री को लेकर उठते रहे हैं.

2020 से 2025 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें मुस्लिम अकीदतमंदों को महाकाल मंदिर में एंट्री को लेकर रोक दिया गया, पूछताछ की गई या संदेह के दायरे में रखा गया.कई बार यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरती जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यही सख्ती सेलिब्रिटी,नेता या रसूखदार लोगों पर क्यों लागू नहीं होती है?

मीडिया में रिपोर्ट हुए मामलों के मुताबिक, बीते कुछ सालों में ऐसे उदाहरण सामने आए, जब आम मुस्लिम अकीदतमंदों को भस्म आरती या मंदिर के गर्भगृह में जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया. इन मामलों में पहचान, नाम और मजहबी पृष्ठभूमि को लेकर विवाद खड़े हुए. इन घटनाओं ने मुस्लिम समुदाय के भीतर यह भावना गहराई कि अकीदत के मामले में भी उन्हें शक की नजर से देखा जाता है, चाहे वह मस्जिद में नमाज के लिए जाएं या फिर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएं.

आम मुस्लिम अकीदमंदों की एंट्री पर हंगामा क्यों?

महाकालेश्वर मंदिर में आम गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर सख्ती कोई नई बात नहीं है. मंदिर प्रशासन की आधिकारिक नीति के मुताबिक गर्भगृह और भस्म आरती में सिर्फ हिंदू अकीदतमंदों के ही एंट्री की इजाजत है, जिसके चलते बीते कुछ सालों में आम मुसलमानों की मौजूदगी पर विवाद और हंगामे की घटनाएं सामने आती रही हैं.

अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से आए मुस्लिम अकीदतमंद जुनैद इदरीस शेख मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे. उनकी मजहबी टोपी और पहनावे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संतों और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. हालांकि, बाद में मंदिर समिति ने सफाई दी कि वे दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पूरे मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ.

इसके बाद दिसंबर 2021 में एक बड़ा मामला सामने आया, जब मोहम्मद यूनुस मुल्ला नाम के मुस्लिम नौजवान अपनी हिंदू दोस्त के साथ भस्म आरती में एंट्री की कोशिश करता पकड़ा गया. आरोप है कि उसने फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुद को हिंदू बताने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया.

मई 2022 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने रहने वाले शफीक शाह मंदिर परिसर में दर्शन पूजना के घुस गए. एक महिला की शिकायत के बाद बजरंग दल ने जमकर हंगामा. बजरंग दल के हंगामे से परिसर में अफरा तफरी मच गई और नतीजतन मुस्लिम नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया. अब सवाल उठता है कि अगर महाकाल में अकीदा रखने वाले हिंदूओं को एंट्री की इजाजत होती, तो शायद यूनुस को अपनी पहचान बदलने की नौबत नहीं पड़ती.

गरीब मुसलमानों के मंदिर में घुसने और आसपास उनकी मौजूदगी को न सिर्फ कथित धार्मिक लोगों को, बल्कि सरकार को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बरदाश्त नहीं हुआ है. एक तरफ हिंदूवादी संगठनों के जरिये अक्सर मुसलमानों की एंट्री पर विरोध देखने को मिला, जबकि सरकार और प्रशासन ने आसपास मौजूद मुसलमानों की दुकानों को सुंदरीकरण, विकास के बहाने हटा दिया.

गरीब मुसलमानों के घर और दुकानों को हटाया

उज्जैन में महाकाल मंदिर और उसके आसपास चल रही विकास परियोजनाएं बीते एक साल में मुस्लिम समाज के लिए चिंता की वजह बनी हुई है. जनवरी 2025 में महाकाल लोक के शक्ति पथ के पास 257 संरचनाएं हटाई गईं, जिनमें घर, दुकानें और तकिया मस्जिद भी शामिल थीं. प्रशासन ने इसे पार्किंग और प्रवचन हॉल निर्माण के लिए कानूनी अधिग्रहण बताया और मुआवजे का दावा किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दीं.

इसके बाद मई- जून 2025 में बेगमबाग इलाके में लीज उल्लंघन और अवैध निर्माण के नाम पर कई दुकानें और घर गिराए गए. इस कार्रवाई के दौरान प्रभावितों में बड़ी संख्या मुस्लिमों की बताई जा रही है. विरोध के बीच शहर काजी की मध्यस्थता से कार्रवाई पूरी हुई. इसी तरह अगस्त 2025 में मंदिर मार्ग पर नॉन-वेज दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर बुलडोजर चला, जिसे हिंदू संगठनों ने अकीदे से जोड़कर पेश किया. वहीं, नवंबर 2025 में बेगमबाग में 12 मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों और घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया.

