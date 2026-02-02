बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम को रेलिंग लगाने का ठेका देने पर मचा बवाल; समिति ने कहा मामले को तूल न दें

Thakur Banke Bihari Mandir Controversy: देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई हैं. वहीं, दक्षिणपंथी सियासी दलों के साथ कई बार हिंदूवादी संगठनों की सियासत भी ऐसे ही मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है. मंदिर, मस्जिद, पहचान और व्यापार, इन सबको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर बहस छिड़ जाती है. हालिया दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के जरिये मुस्लिम रिक्शेवालों को परेशान करने के लिए उकसाने के आरोप के बाद, अब पवित्र शहर मथुरा के मशहूर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम शख्स के रेलिंग लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, मथुरा के पवित्र ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में हालिया दिनों रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया था. जब इसका काम शुरू हुआ तो ठेकेदार का नाम सुनकर हिंदूवादी संगठन के लोग आगबबूला हो गए. हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने मुस्लिम ठेकेदार के जरिये काम कराने का विरोध शुरू कर दिया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक रेलिंग लगाने से जुड़ा है. आरोप है कि यह ठेका एक मुस्लिम शख्स को दिया गया है, जिस पर अब आपत्ति जताई जा रही है. इस पूरे विवाद का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है, तो दूसरी तरफ इंसाफ पसंद लोगों के एक बड़े वर्ग ने इसकी सराहना की है और इस पर विवाद खड़ा करने से परहेज करने की सलाह दी है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन इतवार को यह अचानक चर्चा में आ गया. फेसबुक पर संदीप पहल नामक के शख्स ने यह वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में संदीप पहल यह कहते हुए नजर आ रहा है कि हरिद्वार में 'हरि की पौड़ी' में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी है, तो फिर बांकेबिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका किसी मुस्लिम को कैसे दिया जा सकता है?

मेरठ की कंपनी को दिया गया है टेंडर

वीडियो में संदीप पहल यह भी दावा करता है कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में स्टील की रेलिंग बनाने का टेंडर मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है. उसके मुताबिक, इस कंपनी के मुख्य पार्टनर कांग्रेस नेता सलीम खान भी हैं. संदीप पहल ने यह आरोप भी लगाया कि इस टेंडर को दिलाने में मथुरा के एक एडीएम की अहम भूमिका रही है.

संदीप पहल ने दावा किया कि वैश्विक महामारी कोविड काल के दौरान भी सलीम खान को खाने के पैकेट वितरित करने का टेंडर दिया गया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद इसे लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं और दावे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे हैं.

समिति की ओर से दी गई सफाई

दैनिक जागरण के मुताबिक, उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के सदस्य शैलेंद्र गोस्वामी का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को मंदिर में रेलिंग लगाने का काम दिया गया है, उसके स्वामी मुस्लिम हैं या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. शैलेंद्र गोस्वामी ने ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी हरिदास के दर्शन और संगीत सुनने के लिए मुगल बादशाह अकबर भी आया था. उनके मुताबिक, अकबर भी एक मुस्लिम मुगल बादशाह था और यह बात इतिहास में दर्ज है.

