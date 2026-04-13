आगरा के बाद अहमदाबाद में मुस्लिम फेरीवालों से बदसलूकी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में व्यापार करने से रोका

Muslim Assault Case: देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ जुल्म और भेदभाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अक्सर उन्हें अलग-अलग मुद्दों के नाम पर निशाना बनाया जाता है. कभी गोतस्करी के शक में, कभी तथाकथित "लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद" के आरोप लगाकर, तो कभी उनकी इबादत, पहनावे या पहचान को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं. अब हालात ऐसे हैं कि अक्सर रोजमर्रा के काम जैसे कारोबार, ठेला लगाने या किसी इलाके में काम करने को लेकर भी दक्षिणपंथियों के जरिये मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ता है.

इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में आम है. इसी तरह का मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है, जिसने एक बार फिर समाज में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में एक गरीब मुस्लिम ठेले वाले को महज उसके मजहब की वजह से हिंदूवादी संगठन प्रताड़ित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

अहमदाबाद में मुस्लिम ठेलीवालों को हिंदूवादी नेताओं ने भगाया

यह मामला 8 अप्रैल का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी वीडियो इतवार (12 अप्रैल) को सोशल मीडिया पर सामने आई. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने हिंदूवादी संगठनों की आलोचना करते हुए गुजरात में अल्पसंख्यों के साथ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम फेरीवाले को हिंदू बहुल इलाके से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह लोग बजरंग दल से जुड़े हुए थे और उन्होंने फेरीवाले से उसकी पहचान पूछी.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में कुछ लोग भगवा गमछा पहने हुए फेरीवाले के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं, "यहां क्या कर रहे हो भाई आप?" इस पर पीड़ित मुस्लिम ठेलीवाला कहता है कि धंधा कर रहा है. वीडियो में आगे आरोपी पूछते हैं कि "आपका नाम क्या है?" इस पर मुस्लिम ठेलीवाला बताता है कि उसका नाम "शाहजहां" है. यह सुनकर हिंदूवादी संगठन के दोनों सदस्य भड़क जाते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि "तुम मुसलमान हो तो हिंदू मुहल्ले में क्या कर रहे हो."

भगवा गमछा पहने दोनों आरोपी मुस्लिम शख्स से वहां से जाने के लिए कहते हैं. इस दौरान आरोपियों ने कई और मुस्लिम दुकादारों के साथ भी बदसलूकी करते हुए बहुसंख्यक इलाके में रोजगार करने से रोक दिया और उन्हें इन इलाकों में दोबारा न आने की चेतावनी दी. इतना ही नहीं, ठेलीवालों को यह चेतावनी भी दी गई कि हिंदू इलाकों में सिर्फ हिंदू ही काम कर सकते हैं. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वही लोग इलाके में मौजूद दूसरे मुस्लिम फेरीवालों के पास भी जाते हैं और उन्हें भी यह कहते हुए वहां से हटने के लिए कहते हैं कि वे हिंदू बहुल क्षेत्र में अपना सामान न बेचें और न ही अपनी दुकान लगाएं. इसकी वीडियो वायरल होने के बाद अहमदाबाद पुलिस की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

आगरा में भी हिंदूवादी नेता ने मुस्लिम फेरीवालों को धमकाया

बता दें, बीते दिनों इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया था. जहां सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बॉबी नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े नौजवान ने मुस्लिम फेरीवालों को धमकाया, और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल को आगरा के एक गांव में दो मुस्लिम फेरीवाले अपना सामान बेचने थे. इसी दौरान आरोपी ने दोनों को रोक लिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी "बॉबी" दोनों फेरीवालों से पूछ रहा है कि किस धर्म के हो? जब दोनों कहते हैं कि वे मुसलमान हैं तो वह धमकाते हुए कहता है कि माहौल खराब है. आरोपी आगे कहता है कि मेरे गांव में मुसलमानों की एंट्री बैन है. वह कहता है कि पहले वह मुस्लिम फेरीवालों को समझाता है, और दोबारा मिल जाएगा तो उसकी पिटाई भी करता हूं. इस पर एक मुस्लिम फेरीवाला कहता है कि वह पहली बार आया, और अब आगे से कभी नहीं आएगा. इस पर वह कहता है कि तुम लोग कहीं भी बेचो पर मेरे गांव में फेरी नहीं लगाओगे.

सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए करता था ये काम

आरोपी बॉबी ऐसा कई बार मुस्लिम फेरीवालों के साथ कर चुका है, और इसकी वीडियो बनाई. इस गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की आबादी रहती है. बताया जा रहा है कि गांव में दोनों ही समुदाय के लोग शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ रहते हैं. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बॉबी की वीडियो वायरल होने पर फतेहपुर सीकरी पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए इस तरह की हरकतें करता था.

यह भी पढ़ें: उमर खालिद ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, क्या इससे बदल जाएगा जज का फैसला?

यह भी पढ़ें: ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!