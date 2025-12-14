'घर में भी इजाजत लेकर नमाज पढ़ो,' देहरादून में हिंदू संगठनों की खुली धमकी, पुलिस बनी रही मूक दर्शक

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड इस समय मुसलमानों के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाल बन गई है. हिंदूवादी संगठन शासन प्रशासन के सामने लगातार बेगुनाह मुसलमानों के साथ मारपीट करते हुए और उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. कई मामलों में देखा गया है कि हिंदूवादी संगठनों के गैर-कानूनी गतिविधियों के सामने शासन प्रशासन भी चुप नजर आता है. हिंदूवादी संगठनों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब इस तरह की घटनाएं राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े कैमरे के सामने हो रही हैं, जहां मुसलमानों को अपमानित करने, इबादत करने से रोकते हुए और हिंसा की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियावाला इलाके में 12 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश की. मियावाला इलाके में हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा पहुंचे मुसलमानों को रोक दिया और मौके पर गाली-गलौज, धमकी देते हुए जमकर हंगामा किया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

बताया जा रहा है कि देहरादून के मियावाला इलाके में पुलिस और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने मौके पर पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया. हिंदूवादी संगठन के लोगों मौके पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों धमकी दी. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि "वह मुसलमानों को उत्तराखंड में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे."

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, समूह के लोगों ने न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि यह तक कहा कि अब घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी हिंदूवादी संगठनों से इजाजत लेनी होगी. हिंदूवादी संगठन के नेताओं की धमकी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के रवैये पर नाराजगी की इजहार किया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम परिवार को जब हिंदूवादी संगठन के लोग धमकी दे रहे हैं, उस समय कुछ पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद हैं. पीड़ितों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन अपने घर में या कहीं भी सामूहिक नमाज पढ़ी तो समस्या खड़ी कर देंगे. मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग मुस्लिम को धमकाता नजर आ रहा है. इस घटना को लेकर अभी तक देहरादून पुलिस प्रशासन का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

