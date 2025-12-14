Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3040728
Zee SalaamIndian Muslim

'घर में भी इजाजत लेकर नमाज पढ़ो,' देहरादून में हिंदू संगठनों की खुली धमकी, पुलिस बनी रही मूक दर्शक

Hindu Groups Threaten Muslims in Dehradun: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को हिंदू संगठन के लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ने से रोकते हुए मुसलमानों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी. यह सब हुआ प्रदेश की राजधानी देहरादून में पुलिस के सामने और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही. मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

देहरादून में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों को इबादत से रोक
देहरादून में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों को इबादत से रोक

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड इस समय मुसलमानों के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाल बन गई है. हिंदूवादी संगठन शासन प्रशासन के सामने लगातार बेगुनाह मुसलमानों के साथ मारपीट करते हुए और उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. कई मामलों में देखा गया है कि हिंदूवादी संगठनों के गैर-कानूनी गतिविधियों के सामने शासन प्रशासन भी चुप नजर आता है. हिंदूवादी संगठनों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब इस तरह की घटनाएं राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े कैमरे के सामने हो रही हैं, जहां मुसलमानों को अपमानित करने, इबादत करने से रोकते हुए और हिंसा की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं.  

वहीं,  उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियावाला इलाके में 12 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश की. मियावाला इलाके में हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा पहुंचे मुसलमानों को रोक दिया और मौके पर गाली-गलौज, धमकी देते हुए जमकर हंगामा किया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

बताया जा रहा है कि देहरादून के मियावाला इलाके में पुलिस और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने मौके पर पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया. हिंदूवादी संगठन के लोगों मौके पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों धमकी दी. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि "वह मुसलमानों को उत्तराखंड में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे." 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, समूह के लोगों ने न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि यह तक कहा कि अब घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी हिंदूवादी संगठनों से इजाजत लेनी होगी. हिंदूवादी संगठन के नेताओं की धमकी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के रवैये पर नाराजगी की इजहार किया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम परिवार को जब हिंदूवादी संगठन के लोग धमकी दे रहे हैं, उस समय कुछ पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद हैं. पीड़ितों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन अपने घर में या कहीं भी सामूहिक नमाज पढ़ी तो समस्या खड़ी कर देंगे. मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग मुस्लिम को धमकाता नजर आ रहा है. इस घटना को लेकर अभी तक देहरादून पुलिस प्रशासन का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. 

यह भी पढ़ें: नबी (स.अ.) की तौहीन पर नकेल की तैयारी; MCOCA-UAPA का प्रस्ताव के विधानसभा पहुंचे आजमी

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Uttarakhand newsdehradun newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
'घर में भी इजाजत लेकर नमाज पढ़ो,' देहरादून में हिंदू संगठनों की खुली धमकी
Maharashtra news
नबी (स.अ.) की तौहीन पर नकेल की तैयारी, कड़ी सजा वाले बिल संग विधानसभा पहुंचे आजमी
Uttarakhand School Kalma Reading Controversy
Uttarakhand: स्कूल में कलमा पढ़ाने पर बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की ये मांग
Umeed Registration Portal
इस राज्य में पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज हुई वक्फ संपत्तियां;विपक्षा की सरकार से अपील
Israel killed Hamas Weapons Chief
ड्रोन अटैक में हमास के बड़े अधिकारी की मौत, इजरायल के हमले में तीन लोगों की मौत
Philippines National Stay Nadwa College Hostel
फिलीपींस के युवक को पनाह देने पर मचा बवाल, दारूल उलूम के जिम्मेदारों पर दर्ज
syria news
सीरिया में अमेरिकी सेना पर ISIS का हमला, 2 जवान और 1 अन्य की मौत कई घायल
Quran Desecration Protest
अमेरिका में कुरआन और पैगंबर मोहम्मद (स.) की बेअदबी;दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश
UP News
दिनदहाड़े कत्ल से दहल उठी रायबरेली, बेटी के सामने मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या
iran news
नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी पर नोबेल कमेटी भड़की, ईरान से की तुरंत रिहाई की मांग