डेडलाइन से पहले हिन्दू संगठन संजौली मस्जिद के ऊपरी मंजिल को हटाने के लिए बेचैन!

Sanjauli Masjid Row: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन हटाने के लिए हर रोज नए पैंतरे आजमा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार (15 दिसंबर) को हिंदू संघर्ष समिति के लोग शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंच गए. हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने ज्ञापन के जरिये संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को हटाने की मांग की है.

इससे पहले बीते दिनों में हिंदूवादी संगठन से जुड़ी कुछ औरतों ने नमाजियों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया था. वहीं, अब हिंदू संघर्ष समिति नाम के कट्टरपंथी संगठन ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ बाकी हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रखा.

'मस्जिद का हिस्सा हटाने के लिए हिंदू संगठन करेगा श्रमदान'

हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है तो वो कार्यसेवा देने को तैयार हैं. हिंदू संगठन के लोगों ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि 29 दिसंबर अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अब नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करे.

हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए. मदन ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकता तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कार्यसेवा के लिए तैयार है.

हिमाचल में सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून

मदन ठाकुर ने कहा कि कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोताही न बरती जाए. विवादित बयान देते हुए मदन ठाकुर ने दावा किया कि राज्य में सिर्फ हिंदू के लिए कानून हैं, दूसरे समुदाय के लिए कोई नियम नहीं है. हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन के साथ जन जागरण का भी काम करेगी. मदन ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की इस्लामिक सरकार बाहरी लोगों को संरक्षण दे रही है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र रचा जा रहा है.

'नगर निगम स्टेट्स रिपोर्ट करे सार्वजनिक'

दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े एक और नेता विजय शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने की समय सीमा 29 दिसंबर खत्म हो रही है. विजय शर्मा ने कहा कि समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम मामले में स्टेट्स रिपोर्ट कॉल करे और उसे सार्वजनिक किया जाए. विजय शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम के पास अगर धन और मजदूरों का अभाव है तो समिति के सदस्य मुफ्त में श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है.

