गाजियाबाद के बाद लुधियाना में मुसलमानों के नरसंहार की धमकी, जुमे के मुकाबले हनुमान चालीसा केंद्र बनाने का ऐलान!

Punjab News: बीते कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठनों की सरगर्मियां लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने को लेकर सुर्खियों में हैं. कभी धार्मिक पहचान, कभी कथित आरोप और कभी पड़ोसी देशों की घटनाओं का हवाला देकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में गाजियाबाद में खुलेआम हथियार बांटे जाने और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाने के मामले सामने आए थे. इसी कड़ी में अब पंजाब से एक और मामला सामने आया है. जिसने देश के अल्पसंख्यकों डर और दहशत पैदा कर दिया है.

पंजाब के लुधियाना में 22 दिसंबर को आयोजित एक बैठक के दौरान एक हिंदूवादी दल के नेता ने मुसलमानों को लेकर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिया. बैठक में बोलते हुए नेता ने कहा कि जब हर बजरंगी हथियारबंद होकर निकलेगा, तो वे मुल्लाओं (मुसलमानों) को कुचल देगा." उसका यह बयान सोशल मीडिया परे तेजी से वायरल हुआ है.

अपने भाषण के दौरान नेता ने बांग्लादेश में हालिया हिंसा का जिक्र करते हुए भारत के मुसलमानों हमला करने के लिए उकसाया. मंच से आरोपी कहा कि सरकार को बांग्लादेश में जाने वाली सप्लाई को रोक देना चाहिए. अगर नहीं मानते हैं तो उसके चार टुकड़े करके पूरे बांग्लादेश को खत्म कर दो और हिंदूओं को बचाने के लिए सरकार को साहस करना चाहिए.

जुमे की नमाज के मुकाबले हनुमान चालीसा केंद्र बनाने का दावा

इस दौरान अपने संबोधन में उसने आगे कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हो रही है. नेता ने कहा कि अगर हर गांव में हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित किए जाएं तो हिंदुओं की रक्षा हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि ये हनुमान चालीसा केंद्र जुमे की नमाज का मुकाबला करेंगे. इस बयान के जरिए धार्मिक गतिविधियों की तुलना करते हुए समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया.



आपत्तिजनक और विवादित बयान देने वाले हिंदूवादी शख्स ने कहा कि "वह दिन दूर नहीं जब भारत का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में हिंदुओं की हत्या होगी." उसने कहा कि "मंदिर बन गया और अब हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा. ऐसे में लाखों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसे जुमे में जिहाद-अलगाववाद वाली बात रोकी जाएगी. आरोपी ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि बताओं उनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? हिंदूओं की तरफ से उठने वाली गदा उन मुल्लों (मुसलमानों) को मारेगी."

गाजियाबाद में मुसलमानों पर हमले के लिए बांटी तलवार

सोमवार को गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने तलवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया. इस मौके पर वे सभी धारदार हथियारों की स्टॉल लगाकर बैठे और वहां आम लोगों को तलवारें बांटी गईं. इसके बाद कई घरों में जाकर भी तलवारें दी गईं. कार्यकर्ताओं ने लोगों से कहा कि 'जिहादियों से सुरक्षा के लिए' इन्हें अपने घर में रखें और अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इनका इस्तेमाल करें.

कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दीपू दास समेत अन्य हिंदुओं की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि उसी तरह की मानसिकता वाले जिहादी यहां भी घूम रहे हैं, इसलिए हर घर में हथियार होना चाहिए. सूचना मिलने पर तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई. पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत 16 नामजद, 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया. यह पूरा मामला शालीमार गार्डन क्षेत्र का है.