Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3134960
Zee SalaamIndian Muslimबरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी

बरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी

Badaun Namaz Controversy: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्राओं पर नमाज पढ़ने के आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कुछ हिंदू संगठनों ने हंगामा किया, लेकिन जांच और बातचीत में आरोप संदेहास्पद लगे. प्रिंसिपल ने स्कूल में नमाज पढ़ने जैसी किसी भी धार्मिक गतिविधि से साफ इनकार किया.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 09, 2026, 05:29 PM IST

Trending Photos

बरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आए दिन दक्षिणपंथी संगठन, बहुसंख्यकों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाते रहे हैं.  बीते दिनों ने बरेली में एक मुस्लिम प्रिंसिपल पर छात्राओं से नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया था. इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने खूब हंगामा किया था, लेकिन जांच में यह आरोप गलत और बेबुनियाद निकला. वहीं, अब रमाजन के महीने में बदायूं जिले के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पूरे मामले की पड़ताल में यह आरोप संदेहास्पद लग रहा है. वहीं, स्कूल प्रिंसिपल ने ऐसी किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि कराए जाने की बात से इंकार किया है. 

पूरा मामला बदायूं जिले के अंबियापुर ब्लॉक के रिसौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है. आरोप है कि यहां पर मुस्लिम छात्राओं की नमाज पढ़ाया जाता है. इस मामले को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि छात्राओं और शिक्षकों के बयान भी एक-दूसरे से अलग हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक स्कूल के अंदर की मामूली घटना को जानबूझकर बड़ा विवाद बनाया जा रहा है. 

छात्राओं ने नमाज पढ़ने के आरोप पर क्या कहा?
जिन छात्राओं पर नमाज पढ़ने का आरोप है, उन्होंने बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया. अल्फिया नाम की छात्रा ने इस आरोप को झूठा बताया है. अल्फिया ने बताया कि स्कूल में वह नमाज पढ़ने के लिए घर चली जाती हैं. छात्रा ने आरोप लगाया कि जिसने शिकायत की है, हो सकता है उसी ने नमाज पढ़ी हो, लेकिन उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बुलडोजर, यूपी-बिहार-राजस्थान में संरक्षण; मुस्लिम पीड़ित देख BJP सरकारें बदलती हैं नियम?

वहीं, साक्षी नाम की एक अन्य छात्रा ने अलग दावा किया. साक्षी के मुताबिक स्कूल में मुस्लिम छात्राएं लगातार नमाज पढ़ती हैं. उसने कहा कि स्कूल में बने दो कमरों में मुस्लिम छात्राएं नमाज अदा करती हैं. साक्षी ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को भी नमाज पढ़ी गई थी और पिछले साल पूरे रमजान के दौरान भी स्कूल में नमाज होती रही.

हिंदूवादी संगठनों ने दी प्रदेशभर में प्रदर्शन की धमकी
इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हिंदू संगठनों का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है. प्रशासन ने धमकी दी कि अगर जांच ठीक से नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना देंगे और इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे.

स्कूल में नमाज पढ़ने के आरोपों को लेकर हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने कहा कि यह मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की साजिश है, जो सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर स्कूल में नमाज पढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि स्कूल मंदिर होता है, मस्जिद या मजार नहीं, जहां नमाज पढ़ी जाए. हिंदूवादी नेता इस बयान पर सवाल खड़ा करते हुए एक छात्रा ने कहा कि अगर स्कूल, मंदिर हो सकता है तो मस्जिद, मजार या गुरुद्वारे क्यों नहीं.

नमाज पढ़ने से रोकने के दावे से मचा हड़कंप
पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के नमाज पढ़ने का विरोध करने वाली टीचर किरन सिसोदिया के दावे में विरोधाभास नजर आया है. किरन सिसोदिया से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छात्राओं ने ही शिकायत ने बताया था कि दो कमरों को नमाज पढ़ने के लिए साफ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब कुछ बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, इसके बाद मैं ने उन्हें घर जाकर नमाज अदा करने बोला.

किरन सिसोदिया ने यह भी कहा कि जब मैंने मना किया तो बच्चे घर चले गए. उनसे पूछा गया कि क्या यहां गुरुवार को नमाज हुई थी, इस पर किरन सिसोदिया ने दावा किया नहीं कोई नमाज नहीं हुई थी, बल्कि नमाज पढ़ने से रोका गया था. उन्होंने कहा कि बच्चों को रोकने पर वह घर चले गए थे. इस पर टीचर किरन ने एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इन्होंने बताया था. इस पर बच्ची ने टीचर से दो टूक कहा कि मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, आप बेवजह हर बात में हमें फंसा रही हैं. 

प्रिंसिपल ने आरोपों को किया खारिज
इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक रामऔतार ने नमाज पढ़े जाने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में कभी भी किसी तरह की नमाज नहीं हुई है.  प्रिंसिपल के मुताबिक, आरोप लगाने वाली छात्रा को किसी ने बहका दिया है, इसलिए वह इस तरह का आरोप लगा रही है. प्रिंसिपल राम औतार ने यह भी कहा कि स्कूल के टीचरों के बीच आपसी मनमुटाव है, जिसकी वजह से यह मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस स्कूल परिसर में किसी भी तरह की नमाज नहीं होने दी जाएगी और न ही ऐसा पहले हुआ.

यह भी पढ़ें: पुणे में मुस्लिम नौजवान के साथ हैवानियत, किन्नर व हिंदू संगठन ने मारपीट कर जबरन खिलाया गोबर

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsBadaun newsmuslim news

Trending news

Delhi news
लंबे इंतजार के बाद शरजील इमाम को मिली राहत, भाई की शादी के लिए 10 दिन की बेल
Uttar Pradesh news
बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी
iran news
ईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- 'नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला'
aligarh news
ईरान-इजरायल तनाव के बीच अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट, 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू
Pakistan News
पाकिस्तान को ड्रैगन का सहारा; मुनीर की सेना 80 परसेंट हथियार चीन से करती है इम्पोर्ट
s jaishankar on iran israel war
ईरान जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला, ईरानी युद्धपोत को कोच्चि में मिली पनाह
muslim news
Indonesia: कूड़े का पहाड़ बना मौत का जाल, पांच की मौत, कई लापता
mp news
भारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम
muslim news
मुंबई में ATS ने अचानक मारा छापा, इन मुस्लिम छात्रों पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप
muslim news
जुनैद-नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर बेल पर रिहा, हीरो की तरह हुआ स्वागत