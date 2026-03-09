बरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आए दिन दक्षिणपंथी संगठन, बहुसंख्यकों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाते रहे हैं. बीते दिनों ने बरेली में एक मुस्लिम प्रिंसिपल पर छात्राओं से नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया था. इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने खूब हंगामा किया था, लेकिन जांच में यह आरोप गलत और बेबुनियाद निकला. वहीं, अब रमाजन के महीने में बदायूं जिले के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पूरे मामले की पड़ताल में यह आरोप संदेहास्पद लग रहा है. वहीं, स्कूल प्रिंसिपल ने ऐसी किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि कराए जाने की बात से इंकार किया है.

पूरा मामला बदायूं जिले के अंबियापुर ब्लॉक के रिसौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है. आरोप है कि यहां पर मुस्लिम छात्राओं की नमाज पढ़ाया जाता है. इस मामले को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि छात्राओं और शिक्षकों के बयान भी एक-दूसरे से अलग हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक स्कूल के अंदर की मामूली घटना को जानबूझकर बड़ा विवाद बनाया जा रहा है.

छात्राओं ने नमाज पढ़ने के आरोप पर क्या कहा?

जिन छात्राओं पर नमाज पढ़ने का आरोप है, उन्होंने बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया. अल्फिया नाम की छात्रा ने इस आरोप को झूठा बताया है. अल्फिया ने बताया कि स्कूल में वह नमाज पढ़ने के लिए घर चली जाती हैं. छात्रा ने आरोप लगाया कि जिसने शिकायत की है, हो सकता है उसी ने नमाज पढ़ी हो, लेकिन उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है.

वहीं, साक्षी नाम की एक अन्य छात्रा ने अलग दावा किया. साक्षी के मुताबिक स्कूल में मुस्लिम छात्राएं लगातार नमाज पढ़ती हैं. उसने कहा कि स्कूल में बने दो कमरों में मुस्लिम छात्राएं नमाज अदा करती हैं. साक्षी ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को भी नमाज पढ़ी गई थी और पिछले साल पूरे रमजान के दौरान भी स्कूल में नमाज होती रही.

हिंदूवादी संगठनों ने दी प्रदेशभर में प्रदर्शन की धमकी

इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हिंदू संगठनों का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है. प्रशासन ने धमकी दी कि अगर जांच ठीक से नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना देंगे और इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे.

स्कूल में नमाज पढ़ने के आरोपों को लेकर हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने कहा कि यह मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की साजिश है, जो सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर स्कूल में नमाज पढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि स्कूल मंदिर होता है, मस्जिद या मजार नहीं, जहां नमाज पढ़ी जाए. हिंदूवादी नेता इस बयान पर सवाल खड़ा करते हुए एक छात्रा ने कहा कि अगर स्कूल, मंदिर हो सकता है तो मस्जिद, मजार या गुरुद्वारे क्यों नहीं.

नमाज पढ़ने से रोकने के दावे से मचा हड़कंप

पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के नमाज पढ़ने का विरोध करने वाली टीचर किरन सिसोदिया के दावे में विरोधाभास नजर आया है. किरन सिसोदिया से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छात्राओं ने ही शिकायत ने बताया था कि दो कमरों को नमाज पढ़ने के लिए साफ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब कुछ बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, इसके बाद मैं ने उन्हें घर जाकर नमाज अदा करने बोला.

किरन सिसोदिया ने यह भी कहा कि जब मैंने मना किया तो बच्चे घर चले गए. उनसे पूछा गया कि क्या यहां गुरुवार को नमाज हुई थी, इस पर किरन सिसोदिया ने दावा किया नहीं कोई नमाज नहीं हुई थी, बल्कि नमाज पढ़ने से रोका गया था. उन्होंने कहा कि बच्चों को रोकने पर वह घर चले गए थे. इस पर टीचर किरन ने एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इन्होंने बताया था. इस पर बच्ची ने टीचर से दो टूक कहा कि मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, आप बेवजह हर बात में हमें फंसा रही हैं.

प्रिंसिपल ने आरोपों को किया खारिज

इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक रामऔतार ने नमाज पढ़े जाने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में कभी भी किसी तरह की नमाज नहीं हुई है. प्रिंसिपल के मुताबिक, आरोप लगाने वाली छात्रा को किसी ने बहका दिया है, इसलिए वह इस तरह का आरोप लगा रही है. प्रिंसिपल राम औतार ने यह भी कहा कि स्कूल के टीचरों के बीच आपसी मनमुटाव है, जिसकी वजह से यह मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस स्कूल परिसर में किसी भी तरह की नमाज नहीं होने दी जाएगी और न ही ऐसा पहले हुआ.

