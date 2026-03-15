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Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसनी वाली सुलेखा-शारदा-जितेंद्र रिहा; हिंदू संगठनों ने बना दिया हीरो

मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसनी वाली सुलेखा-शारदा-जितेंद्र रिहा; हिंदू संगठनों ने बना दिया हीरो

Hindu Groups Welcome Hate Slogan Accused: सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" लिखने के मामले में देहरादून निवासी सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में कोर्ट से जमानत मिलने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और नारेबाजी की.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:29 PM IST

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तीन आरोपियों को हिंदूवादी संगठनों ने किया हीरो की तरह स्वागत
तीन आरोपियों को हिंदूवादी संगठनों ने किया हीरो की तरह स्वागत

Uttar Pradesh News: भारत में हालिया दिनों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, अपराध या फिर उन पर हिंसा के लिए उकसाने वाले या फिर उनकी हत्या करने वाले आरोपियों को हिंदूवादी संगठन हीरो की तरह पेश करते हैं. बीते साल हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवार बांटी और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के लिए उकसाया था. इस मामले में जब वह जेल से छूटा तो उसके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और जुलूस निकाला. 

इसी तरह का नजारा एक बार फिर देखने को मिला. सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय हाईवे पर कुछ दिन पहले लिखे गए भड़काऊ और विवादित शब्दों ने सोशल मीडिया और स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी थी. हाईवे पर संदेश लिखा गया था, "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है." जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला थाना बिहारीगढ़ तक पहुंचा. 

दरअसल, सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लिखे गए भड़काऊ संदेश के मामले ने हाल ही में काफी चर्चा बटोरी थी. "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" जैसे विवादित शब्द सड़क किनारे लिखे जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में अदालत से राहत मिलते ही तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. देर रात जिला कारागार से बाहर आते ही उनके समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और नारेबाजी भी की.

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यह पूरा मामला सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली-देहरादून हाईवे के किनारे "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" जैसे भड़काऊ शब्द लिखे होने की जानकारी सामने आई थी. इसकी वीडियो भी आरोपियों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. जैसे ही यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सड़क पर लिखे गए शब्दों को हटवा दिया था.

यह भी पढ़ें: "नहीं बोलने देंगे अल्लाहुअकबर" मेघालय में घर-मस्जिद-दुकानों को फूंका, सैकड़ों मुस्लिम परिवार जान बचाकर भागे

घटना को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में तनाव की आशंका जताई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के तहत तीन लोगों को हिरासत में लिया. बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देहरादून निवासी सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव के रूप में हुई.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया था. अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी. जमानत आदेश जारी होने के बाद देर रात उन्हें जिला जेल से रिहा कर दिया गया.

जेल से बाहर निकलते ही हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए. उन्होंने तीनों आरोपियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और इस दौरान नारेबाजी भी की. स्वागत का यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, रिहाई के बाद हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. अपने पोस्ट में उसने लिखा, "जिहादियों तुमने क्या सोचा हमारे तीन कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाकर तुम्हें जश्न मनाने का मौका देंगे. जिस संगठन से हम संबंध रखते हैं वह बाजी पलटने में देर नहीं लगाता. आज मां भगवती के आशीर्वाद से तीनों कार्यकर्ता अपने घर सकुशल आ गए हैं."

ललित शर्मा ने आगे लिखा कि समस्त सनातनियों ने हिंदू रक्षा दल की प्रचंड जीत पर सहयोग और समर्थन दिया. पोस्ट के आखिर में उसने "जय श्रीराम" और "जय हिंदू रक्षा दल" जैसे नारे भी लिखे गए. पुलिस के मुताबिक, देहरादून निवासी सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव को थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने दो दिन पहले गिरफ्तार किया था. कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेजा गया था. बाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कोर्ट पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिलने के बाद देर रात तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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