"मजा आता है मुसलमानों को तड़पा कर मारने में"; नौजवान के वायरल विडियो से मचा हड़कंप!

Zee SalaamIndian Muslimमजा आता है मुसलमानों को तड़पा कर मारने में; नौजवान के वायरल विडियो से मचा हड़कंप!

"मजा आता है मुसलमानों को तड़पा कर मारने में"; नौजवान के वायरल विडियो से मचा हड़कंप!

Hindutva Leader Incites Harassment of Muslims: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन से जुड़ा एक शख्स ऋषभ (Rishabh Ojha) ने मुसलमानों के अपहरण, यातना और हत्या के खुलेआम लोगों को उकसा रहा है. इतना ही नहीं, वह खुद एक मुस्लिम को प्रताड़ित करने का दावा कर रहा है, और उसको जल्द ही जान से मारने की बात कह रहा है. आरोपी के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हजारों फॉलोवर्स हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:39 PM IST

हिंदूवादी नेता ने मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाया (PC-Social Media)
हिंदूवादी नेता ने मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाया (PC-Social Media)

Hindutva Leader Viral Video: सोशल मीडिया एक बार फिर नफरत फैलाने का मंच बनता नजर आया है. इस बार मामला एक ऐसे कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े नौजवान का है, जिसने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, अपहरण और रोंगटे खड़े कर देने वाली यातना की बात कही है. खुद को कट्टर हिंदुत्व की सोच से जोड़ने वाला ऋषभ ओझा न सिर्फ मुसलमानों की हत्या और उन पर अत्याचार का दावा करता है, बल्कि वीडियो के जरिए दूसरों को भी इसी तरह की दरिंदगी के लिए उकसाता दिखाई पड़ रहा है. 

यह वीडियो उस बढ़ती हुई नफरत की खतरनाक तस्वीर पेश करता है, जहां कुछ हिंदूवादी सोच रखने वाले लोग मुसलमानों को इंसान नहीं, बल्कि समाज के लिए नासूर समझते हैं, और उनके साथ मारीपट और गाली-गलौज करते हैं. ऐसे बयान न सिर्फ कानून और इंसानियत को चुनौती हैं, बल्कि देश की साझी-विरासत और सामाजिक सौहार्द पर भी सीधा हमला है. आरोपी का दावा है कि अभी भी उसके कब्जे में एक मुस्लिम शख्स है, जो उसकी यातना से तंग आकर धर्म बदलने के लिए भी तैयार है. 

'जिहादियों और मुस्लिमों को एसिड डालकर तड़पाओ'
वायरल वीडियो में हिंदूवादी संगठन से जुड़ा ऋषभ ओझा नाम का शख्स कहता है कि "हिंदू संगठनों को मैं एक आइडिया देना चाहता हूं. इससे आपको बहुत संतोष मिलेगा. इसमें सिर्फ दो लोगों की जरुरत पड़ेगी. पहला आप खुद और दूसरा आपका कोई भरोसेमंद साथी." आरोपी का दावा है कि "वह मुसलमानों को आन द स्पॉट गोली मार दिया करता था या फिर उन्हें काट देता था. लेकिन इसमें वह मजा नहीं है. अभी तक हम लोग उन्हें ढूंढते थे और फिर मार देते थे."

अपने खौफनाक कृ्त्यों को कैमरे के सामने कुबूल करते हुए ऋषभ ओझा ने कहा, "मेरा आइडिया अलग लेवल का है." वह आगे कहता है कि "मेरा आइडिया के तहत सबसे पहले मुसलमानों और जिहादियों का अपहरण करना है. इसके बाद उसे ऐसी जगह लेकर जाना है, जहां बस आप और आपका वह दोस्त जा सकता है." मुसलमानों पर अत्याचार का तरीका बताते हुए आरोपी ऋषभ कहता है कि "खुफिया जगह पर ले जाकर अपह्रत मुस्लिम के ऊपर एसिड डालना है. इससे उसका जिस्म जलने लगेगा." वह आगे हंसते हुए कहता है कि इससे वह इतना तड़पता है कि उसने अपना धर्म बदलने तक की बात कह दी थी.

मुस्लिम शख्स के अपहरण और प्रताड़ित करने का किया दावा
आरोपी ऋषभ ओझा दावा करता है कि "अभी थोड़े दिनों से एक को वह इसी तरह से प्रताड़ित कर रहा है. अभी वह जिंदा है. फिलहाल उसको कुछ वक्त बाद मुक्ति मिलेगी (यानी जान से मार देगा). इस तरह से यातना देने में बहुत मजा आता है." आरोपी धमकी देते हुए आगे कहता है कि "हर एक जिहादी कटेगा. वह पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो कर लो. पूरा भारत देश खुल रहा है, लेकिन वह मुसलमानों को काटना बंद नहीं करेगा. यह कश्मीरी हिंदू भाईयों का बदला है." ऋषभ ने वीडियो में कहता है कि "यह देश ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और जब तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है. मैं इसी तरह से करता रहूंगा."

इंस्टाग्राम पर मुसलमानों की हत्या के लिए उकसा रहा है आरोपी
आरोपी ऋषभ ओझा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस तरह की चार और वीडियो हैं. हालांकि, वह अब कई वीडियो डीलीट कर चुका है. इस भड़काऊ और मुसलमानों के नरसंहार करने वाले बयान वाली वीडियो पर हिंदूवादी संगठन के लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है. आरोपी ने इंस्टाग्राम के अपने स्टेटस पर पिस्टल से फायरिंग करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है. इंस्टाग्राम पर उसके 62 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. बैकअप में उसनी एक और इंस्टा प्रोफाइल जिसकी डीटेल को उसने प्राइवेट कर दिया. इसी तरह टेलीग्राम पर उसके 6 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

यह भी पढ़ें: Amroha: भीख भी नहीं मांग सकता है मुसलमान; हिंदू सगंठनों ने धर्म जानकर काटा बवाल

