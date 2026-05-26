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लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन; ज्ञापन सौप, की ये बड़ी मांग

Land Jiahd Protest: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कथित "लैंड जिहाद" के खिलाफ प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 26, 2026, 03:00 PM IST

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लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन; ज्ञापन सौप, की ये बड़ी मांग

Land Jiahd Protest: कथित लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भारी विरोध प्रदर्शन किया. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेशक के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपे. 

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक निशांत गुप्ता के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे और लैंड जिहाद के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंपा. दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी भूमि अतिक्रमण से संबंधित विधर्मी भूमाफियाओं द्वारा बेशकीमती सरकारी जमीनों पर विधि विरुद्ध अवैध अतिक्रमण के माध्यम से प्रदेश भर में डेमोग्राफी परिवर्तन हो रही है. ज्ञापन में डेमोग्राफी परिवर्तन की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई की मांग की गई है. 

ज्ञापन में कथित लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदेश स्तर पर भू-माफियाओं का दमन करने और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने की मांग की गई है.  इस दौरान जिला सहसंयोजक एके तिवारी, धर्मेंद्र पाल, जिला कार्यकारणी सदस्य मोदी दीक्षित, नगर संयोजक धर्मेंद्र वर्मा, सह-संयोजक शिवांशु शुक्ला सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद रहे.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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