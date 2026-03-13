Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमधेपुरा में विनोद की हैवानियत, गहने लेने आई मुस्लिम महिला और बेटी पर फेंका तेजाब

मधेपुरा में विनोद की हैवानियत, गहने लेने आई मुस्लिम महिला और बेटी पर फेंका तेजाब

Bihar Crime News: मधेपुरा में विनोद स्वर्णाकार नाम के ज्वेलर ने मुस्लिम महिला और उसकी बेटी पर तेजाब फेंक कर हमला कर दिया, जब वह ज्वेलरी लेने आरोपी के दुकान पर पहुंची थी. बताया जा रहा है कि पीड़िता ने ज्वेलरी की एडवांस में ही पेमेंट कर दी थी. इसके बावजूद आरोपी ज्वेलरी से देने से टालमटोल कर रहा था. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:16 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Madhepura News: भारत के कई राज्यों में हाल के सालों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और धार्मिक आधार पर भेदभाव की घटनाएं आम बात हो गई हैं. इस तरह का हालात से बिहार भी अछूता नहीं है, यहां कई ऐसी घटनाएं आई हैं जब मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार और गोवंश के नाम पर हिंदूवादी संगटनों मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की. इसी तरह की एक खौफनाक घटना बिहार के मधेपुरा से सामने आई है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के मधेपुरा जिले में एक ज्वेलर ने शादी के लिए बनवाए गई ज्वेलरी लेने पहुंची एक मुस्लिम महिला और उसकी बेटी पर तेजाब फेंक दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इस घठना के बाद इलाके में तनाव फैल गया.

गुरुवार (12 मार्च) को 55 साल की मुस्लिम बुजुर्ग महिला जुलैखा खातून अपनी बेटी के साथ ज्वेलरी लेने ज्वेलर की दुकान पर गई थीं. परिवार में इसी महीने एक शादी होने वाली है, जिसके लिए उन्होंने करीब दो साल पहले गहनों का ऑर्डर दिया था और एडवांस भी जमा कराया था. जब वे ज्वेलरी लेने दुकान पहुंचीं तो वहां विवाद हो गया, जिसके बाद ज्वेलर ने कथित तौर पर दोनों पर तेजाब फेंक दिया.

घटना के बाद दोनों पीड़ितों को गंभीर हालत में मधेपुरा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां मां बेटी का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक मां और बेटी दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. उनके स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ज्वेलर की पहचान विनोद स्वर्णकार के रूप में हुई है, जो पुरानी बाजार वार्ड नंबर 10 में स्थित संध्या ज्वेलर्स नाम की दुकान का मालिक है. तेजाब फेंकने की वारदात को अंजाम देने के बाद, वह दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी में जुटी है.

इस मामले में पीड़िता की परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों की शिकायत के मुताबिक, जुलैखा खातून ने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए विनोद स्वर्णकार को ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था. यह शादी 24 मार्च को होने वाली है. उन्होंने करीब दो साल पहले 12 हजार रुपये एडवांस दिए थे और हाल ही में 13 हजार रुपये और दिए, जिससे कुल एडवांस रकम 25 हजार रुपये हो गई. 

दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ था कि जब शादी की तारीख तय होगी, उस समय के सोने के भाव के मुताबिक ज्वेलरी तैयार कर दिए जाएंगे. जैसे-जैसे शादी की तारीख करीब आती गई, परिवार की ओर से आरोपी से लगातार गहनों को देने की मांग की जाती थी, लेकिन आरोपी लगातार टाल देता था.

मिली शिकायत के मुताबिक, जुलैखा खातून अपनी 22 वर्षीय छोटी बेटी असमा परवीन के साथ बुधवार को दुकान पहुंचीं, लेकिन आरोपी विनोद स्वर्णकार ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा. इसके बाद वे गुरुवार को फिर दुकान पर पहुंचीं, लेकिन उस दिन भी उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर विनोद ने टाल दिया.

जब गुरुवार को मां-बेटी ज्वेलरी या फिर पैसे वापस करने की मांग पर जोर दिया, तो दुकान मालिक ने कथित तौर पर उन्हें छह महीने बाद आने को कहा. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई. पुलिस के मुताबिक, बहस के दौरान आरोपी और वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसकी बेटी के साथ गाली-गलौज भी की. 

इसी दौरान गुस्से में आकर विनोद स्वर्णकार ने दुकान के काउंटर पर रखी तेजाब की बोतल उठा ली और सीधे मां और बेटी के चेहरे की ओर फेंक दी. तेजाब पड़ते ही दोनों के चेहरे और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. 

ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को मधेपुरा के सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, घायल महिलाओं के बयान दर्ज किए और परिवार के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. हमले के बाद आरोपी दुकान बंद करके फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. 

हैरानी की बात यह कि आरोपी दुकान मालिक के कुछ परिचितों के जरिए अब यह दावा किया जा रहा कि पीड़ित महिला और उसकी बेटी दुकान में लूटपाट करने के इरादे से घुसी थीं. हालांकि पीड़ित परिवार ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया है. स्थानीय लोगों ने आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है. 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद

