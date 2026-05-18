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बदायूं में आरफीन मस्जिद और गेट पर घमासान; अवैध निर्माण बताकर कार्रवाई की उठी मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरफीन मस्जिद और हजरत आरफीन गेट को अवैध बताते हुए शिकायत की गई है. हिंदू महासभा के नेता मुकेश पटेल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 18, 2026, 07:10 PM IST

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरफीन मस्जिद और हजरत आरफीन गेट को अवैध बताते हुए  हिन्दू महा सभा के प्रदेश संयोजक ने जिलाधिकारी अवनीश राय से शिकायत की गई. शिकायत में लोक निर्माण विभाग से जनसूचना के जवाब का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए.

मामले के शिकायतकर्ता मुकेश पटेल का कहना है कि पांच बार के विधायक रामसेवक पटेल की कोठी को अवैध बताकर तोड़ दिया. गरीबों के आशियाने तोड़ दिए, सोत नदी पर कब्ज़ा करने वाले सपा नेता आबिद रजा का मैरिज हॉल तोड़ा गया तो अवैध मस्जिद और गेट क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? 

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उन्होंने आगे कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो धरना-प्रदर्शन किया जायेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनके सामने इस मामले की शिकायत रखी जाएगी. गौरतलब है कि आरफीन मस्जिद और हजरत आरफीन गेट के खिलाफ जिस मुकेश पटेल नाम के हिंदूवादी नेता ने शिकायत की है, इससे पहले वह देश भर में चर्चा में रहे जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में भी वादी रहे हैं. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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