बदायूं में आरफीन मस्जिद और गेट पर घमासान; अवैध निर्माण बताकर कार्रवाई की उठी मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरफीन मस्जिद और हजरत आरफीन गेट को अवैध बताते हुए हिन्दू महा सभा के प्रदेश संयोजक ने जिलाधिकारी अवनीश राय से शिकायत की गई. शिकायत में लोक निर्माण विभाग से जनसूचना के जवाब का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए.

मामले के शिकायतकर्ता मुकेश पटेल का कहना है कि पांच बार के विधायक रामसेवक पटेल की कोठी को अवैध बताकर तोड़ दिया. गरीबों के आशियाने तोड़ दिए, सोत नदी पर कब्ज़ा करने वाले सपा नेता आबिद रजा का मैरिज हॉल तोड़ा गया तो अवैध मस्जिद और गेट क्यों नहीं तोड़ा जाएगा?

इसे भी पढ़ें: बकरीद से पहले लखनऊ में हेल्पलाइन शुरू; कुर्बानी और नमाज को लेकर जारी हुई अहम एडवाइजरी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो धरना-प्रदर्शन किया जायेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनके सामने इस मामले की शिकायत रखी जाएगी. गौरतलब है कि आरफीन मस्जिद और हजरत आरफीन गेट के खिलाफ जिस मुकेश पटेल नाम के हिंदूवादी नेता ने शिकायत की है, इससे पहले वह देश भर में चर्चा में रहे जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में भी वादी रहे हैं.