मेहंदी लगाना है तो पहले हिजाब उतारो; मुस्लिम लड़कियों ने परदे के लिए छोड़ दिया काम

Jharkhand News Today: भारत के कई राज्यों में हालिया कुछ सालों में धार्मिक त्योहारों पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा है. बीते दिनों कश्मीरी मुस्लिम व्यपारियों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मारपीट की गई, जबकि सावन, दीवाली, रक्षाबंधन और नवरात्रि पर मुस्लिम कारीगरों का बॉयकाट करने की मांग उठी.

वहीं, अब रमजान के पवित्र महीने में झारखंड के हजारीबाग जिले में हिजाब को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें मेहंदी लगाने गई कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ यह बहुसंख्यक समुदाय के आरोपी की हठधर्मिता का रवैया देखकर मेहंदी कलाकारों ने काम करने से ही इनकार कर दिया और वहां से वापस लौट गईं.

मिली जानकारी के मुताबिक, हजारीबाग में मेहंदी लगाने का काम करने वाली कलाकार आलिया अहमद अपनी कुछ सहयोगी महिलाओं के साथ एक होटल में मेहंदी लगाने के लिए पहुंची थीं. बताया जा रहा है कि यह काम उन्हें दिल्ली से आए एक हिंदू परिवार के लिए करना था, जो किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वहां ठहरा हुआ था.

बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आलिया अहमद को मेहंदी लगाने का कांट्रैक्ट मला था. कार्यक्रम के दिन जब आलिया अहमद और उनकी सहयोगी होटल पहुंचीं, तब उनसे कहा गया कि वे अपना हिजाब उतार दें. बताया जा रहा है कि होटल में मौजूद लोगों की ओर से हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाया.

इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स आलिया और उनकी दोस्तों से हिजाब उतारने के लिए दबाव बना रहा है. आरोपी बुजुर्ग को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर तुमको हिजाब उतारने में दिक्कत है, तो उसी तरह से हमें दिक्कत है तुम लोगों से काम करवाने में.

आरोपी के बदसलूकी करने और हिजाब उतारने की जिद पर अड़े रहने पर आलिया और उनके साथियों ने हिजाब उतारने से साफ इंकार कर दिया और वहां से चली गईं. बताया जा रहा है कि जब उन्होंने हिजाब हटाने से मना किया तो उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई और उन्हें और उनके साथियों को धमकाया गया .

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बहुसंख्यक समुदाय के आरोपी के इस हरकत पर नाराजगी जताई और इसे किसी की धार्मिक भावनाओं और महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ करने का आऱोप लगाया. इसके बाद आलिया अहमद और उनकी सहयोगियों ने उस परिवार के लिए मेहंदी लगाने से इनकार कर दिया और होटल से चली गईं.

वीडियो में आलिया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को हजारी बाग के होटल अनन्या विहार में 40 से 50 लोगों को मेंहदी लगाने का ऑर्डर मिला था. उन्होंने बताया कि हमारी क्लाइंट दिल्ली की रहने वाली थीं, हम लोग जब मेहंदी लगाने पहुंचे तो हमारे नकाब और हिजाब की तौहीन की जा रही थी.

आलिया ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने हम पर नकाब और हिजाब उतारने का दबाव बनाने लगे. आरोपियों ने कहा कि जब वह नकाब और हिजाब उतारेंगे तभी काम करने का मौका दिया जाएगा. रोजे की हालत में हमलोग ने कड़ी धूप में इंतजार किया. उन्होंने बताया कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और वह उन सभी काम करती हैं. लेकिन हम लोगों ने किसी मजहब की कभी तौहीन नहीं की.

आलिया ने बताया कि इसके उलट आज उन लोगों ने हमारे धर्म और लिबास से हम लोगों को जज किया. उन्हें हम लोगों का काम देखना चाहिए था. इस ग्रुप में हमारी एक साथी पूजा भी है, उनके साथ भी भेदभाव किया गया. आलिया अहमद ने कहा कि जब हम लोगों को किसी की जाति धर्म से दिक्कत नहीं है, तो फिर इन्हें इतनी परेशानी क्यों है? इस तरह की घटना आज हम लोगों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा.

