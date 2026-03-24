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Zee SalaamIndian Muslimकाबा की तस्वीर देख आनंद बने मोहम्मद सरफराज, अब परचा वाले के नाम से मशहूर

काबा की तस्वीर देख आनंद बने मोहम्मद सरफराज, अब "परचा वाले" के नाम से मशहूर

Hindu Man Converted to Islam: दिल्ली के जामिया नगर के मोहम्मद सरफराज "परचे वाले" के नाम से मशहूर हैं. उनकी जिंदगी में घटी एक घटना के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. उनकी यह कहानी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. आइये जानते हैं सरफराज का संघर्ष और पूरी कहानी?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:11 PM IST

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मोम्मद सरफराज (PC-इंकलाब)
मोम्मद सरफराज (PC-इंकलाब)

Delhi News: इस्लाम की खूबसूरती सिर्फ उसके रीतियों और रस्मों में नहीं, बल्कि उसकी रुहानियत और इंसान की रुह को छू लेने वाली अकीदत में है. दिल्ली के जामिया नगर के बाजार रमजान के खत्म होने के बाद शांत दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेहनत, समर्पण और विश्वास के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं. ऐसे ही एक नौजवान हैं मोहम्मद सरफराज, जिन्हें लोग प्यार से "परचा वाले" के नाम से जानते हैं.

जामिया नगर के बाजार में रमजान खत्म होने के बाद लोग ईद की खुशी में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं. यहां की ज्यादातर दुकानें बंद हैं और गलियों में पहले जैसी रौनक नहीं है. बटला हाउस, रोजमर्रा के जरुरत की शॉपिंग और लजीज खाने पीने की दुकानों के लिए मशहूर हैं. यहां पर अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. इसी बटला हाउस में मोहम्मह सरफराज ने पूरे रमजान में ऐसा काम किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया.  

बताया जा रहा है कि एक नौजवान हर शाम बड़ी निष्ठा और लगन के साथ पम्फलेट बांटते हुए दिखाई देता था. शुरू में लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन उसकी लगातार मेहनत और समर्पण ने सभी का ध्यान खींचा. मोहम्मद सरफराज एक नवमुस्लिम हैं, उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है. सरफराज का असली नाम "आनंद" है. सरफराज ने बताया कि उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. वह मेहनत पर यकीत रखते हैं और उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा है.

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सरफराज बताते हैं कि कैलेंडर और पोस्टर में अक्सर काबा की तस्वीर देखकर उन्हें अद्भुत अनुभूति होती थी. उसी तस्वीर ने उनके यकीन को मजबूती दी और इसे देखकर रुहानियत का ऐहसास होता था. यह देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. सफराज की अब ख्वाहिश है कि वह काबा की जियारत करें, गिलाफ चूमकर सजदा करें और मदीना जाकर सलाम पेश करें. सरफराज ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अल्लाह उन्हें निराश नहीं करेगा.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पम्फलेट बांटने की वजह से उन्हें "परचा वाले" के नाम से जाना जाता है" सरफराज कहते हैं कि "जब अल्लाह ने मुझे ईमान से नवाजवक्त कीम, तो मैं आनंद से मोहम्मद सरफराज बन गया." उन्होंने बताया कि "वह 1,000 पम्फलेट बांटने पर 200 रुपये कमाते हैं और इस मेहनत से संतुष्ट हैं. उनका मानना है कि "हर काम में बरकत है और मेहनत से कमाई में हमेशा बरकत बनी रहती है."

सरफराज का चेहरा दाढ़ी वाला और हमेशा हशाश-बशाश रहता है. सरफरज दिन में इस्लाम की शिक्षा के मुताबिक पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं. वह कहते हैं कि, "सुकून से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है. अगर इंसान के पास दौलत हो और सुकून न हो तो वह जिंदगी नहीं  जी पाता है. " उन्होंने कहा कि जीवन से नाखुश नहीं हैं, उनका कहना है कि जिस दिन वे अल्लाह के पास लौटेंगे, उसी दिन उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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