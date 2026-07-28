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हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव अब काम नहीं करेगा..." छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की वापसी पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

Congress Leader Imran Masood: पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने के फैसले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी को हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता. वहीं कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा कानून और उसके क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:53 PM IST
हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव अब काम नहीं करेगा..." छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की वापसी पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

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