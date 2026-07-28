हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव अब काम नहीं करेगा..." छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की वापसी पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

Congress Leader Imran Masood: पेपर लीक के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में असम और बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शकारी स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज किए गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से वादा किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे और दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों पर FIR दर्ज करने के मामले सामने आए, जिसके बाद CJP ने फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी. इस चेतावनी के बाद सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में BJP की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार (28 जुलाई) को प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के फैसले का स्वागत किया.