शाहजहां के उर्स पर हिंदू संगठनों का तांडव, ताजमहल पर 'भगवा झंडा' फहराने के लिए अड़े!

Zee SalaamIndian Muslimशाहजहां के उर्स पर हिंदू संगठनों का तांडव, ताजमहल पर भगवा झंडा फहराने के लिए अड़े!

Hindu Group Creates Uproar at Taj Mahal: दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल में शाहजहां का उर्स जोरोशोर से चल रहा है. उर्स के बीच में आज 1700 मीटर से ज्यादा लंबी सतरंगी चादर पेश करने की परंपरा से पहले हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल पर भगवा झंडा फहराने के ऐलान करने से तनाव फैल गया. पुलिस ने आनन फानन में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी है और हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया.  

 

Jan 17, 2026, 04:35 PM IST

ताजमहल में भगवा झंडा फहराने जाने वाले हिंदूवादी संगठनों को पुलिस ने रोका
Agra News: केंद्रीय राजधानी से महज कुछ सौ किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुनिया की सबसे भव्य और दिव्य इमारतों में शामिल 'ताजमहल' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. दुनियाभर से हर साल लाखों पर्यटक बड़ी संख्या में मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने पहुंचते हैं. सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को हिंदूवादी संगठन कथित तौर पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं. 

शनिवार (17 जनवरी) को आगरा में ताजमहल को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए आपत्तिजनक ऐलान किया था. जिससे यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई. हिंदूवादी महिला मीरा राठौर ने ताजमहल को 'तेजो महालय' बताते हुए उस पर 21 मीटर लंबा भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था. वहीं, ताजमहल में शाहजहां का उर्स चल रहा है, जिससे हालात बिगड़ने लगे. 

शाहजहां के उर्स पर चढ़ी 1700 मीटर सतरंगी चादर
आज शनिवार को शाहजहां पर 1700 मीटर से ज्यादा लंबी सतरंगी चादर चढ़नी है. ताजमहल पर उर्स का आज आखिरी दिन है. मीरा राठौर के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. उनके आवास पर देर रात से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी. हाउस अरेस्ट के बाद भी हिंदूवादी कार्यकर्ता घर से निकल आए और ताजमहल जाने की कोशिश करने लगे. मीरा राठौर ने पहले ही ताजमहल में हो रहे उर्स के विरोध में भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था.

अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर दोपहर 12:30 बजे अपने निवास से तेजो महालय के लिए निकलीं. पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को पुरानी मंडी चौराहे के पास रोक लिया. पुलिस के रोकने पर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी. हिंदूवादी कार्यकर्ता ताजमहल पर जाने के लिए अड़े रहे. वहीं दूसरी तरफ ताजमहल पर आज उर्स का आखिरी दिन है और वहां 1700 मीटर से ज्यादा लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई जानी है.

क्या है ताजमहल का इतिहास?
ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था. मुमताज महल की मौत साल 1631 में बच्चे को जन्म देते समय हुई थी. इसके बाद शाहजहां ने उनकी कब्र के लिए एक भव्य मकबरा बनवाने का फैसला किया. ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था. मुख्य मकबरे का काम 1648 तक पूरा हो गया था. इसके बाद पूरे परिसर का निर्माण 1653 में पूरा हुआ, जिसमें बाग, मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं. इस परियोजना में करीब 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था.

ताजमहल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है. इसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी शैली का मेल देखने को मिलता है. ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है. यह सफेद संगमरमर से बना एक बड़ा मकबरा परिसर है. शाहजहां ने इसे मुमताज महल के लिए बनवाया था, जिन्हें 'महल की ताज' कहा जाता था.

इस इमारत की देखरेख मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी. ताजमहल में लगा सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था. ताजमहल परिसर में मुख्य दरवाजा, बाग, मस्जिद, जवाब यानी मस्जिद जैसा दिखने वाला दूसरा भवन और मकबरा शामिल है. मकबरे के चारों कोनों पर चार मीनारें बनी हैं. ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है. इसे दुनिया के सात अजूबों में से एक माना जाता है.

Agra NewsTaj Mahal Newsmuslim news

