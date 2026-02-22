मक्का में पैदा होने वाला भारतीय जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री बने

Maulana Azad Death Anniversary: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, का जन्म 11 नवंबर, 1888 को मक्का में हुआ था. उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन और माँ आलिया थीं. आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम मोहिद्दीन खैरुद्दीन था. मौलाना खैरुद्दीन 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई के समय मक्का गए और वहीं बस गए. बाद में 1890 में वे बंगाल, भारत वापस आ गए. अबुल कलाम आज़ाद अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे. उन्होंने बारह साल की छोटी उम्र में 'नैरंग-ए-आलम' नाम की एक मैगज़ीन शुरू की थी.

तेरह साल की उम्र में, उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज़्म पर आर्टिकल लिखे, जिसके लिए उन्हें एक महान विद्वान, कवि और बुद्धिजीवी के तौर पर तारीफ़ मिली. उन्होंने 1904 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया मुस्लिम एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. अपने शुरुआती दिनों में उन्हें मुस्लिम लीग की सोच पसंद थी. उनका मानना ​​था कि विदेशी शासकों को हराने का एकमात्र हल हथियारों से लड़ना है. उस दौरान, उन्होंने अपने कई क्रांतिकारी संगठन शुरू किए. लेकिन, जनवरी 1920 में जब वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले, तो उन्होंने अपना क्रांतिकारी रास्ता छोड़ दिया.

तब से, उन्होंने अहिंसा का आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया. उन्होंने कई विद्वत्तापूर्ण किताबें लिखीं और विदेशी शासन के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 'अल हिलाल', 'अल बलाग' जैसी कई उर्दू पत्रिकाएँ और अन्य पत्र प्रकाशित किए. उनकी इच्छा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी देना और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना था. उनकी पत्रिकाओं को ब्रिटिश सरकार ने कई बार प्रतिबंधित किया था.

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उन्होंने देश की विभिन्न जेलों में 10 साल और सात महीने का समय बिताया. उन्होंने 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों की अध्यक्षता की, जब वे केवल 35 वर्ष के थे. उन्होंने 1927 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुए समझौते में भी अहम भूमिका निभाई. वे 1939 में एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और 1948 तक उस पद पर रहे. उन्होंने अलगाववादी सोच का कड़ा विरोध किया और ऐलान किया कि देश की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मेल-जोल है. आज़ादी के बाद, वे पहले शिक्षा मंत्री बने और शिक्षा के क्षेत्र में क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और स्कीम लागू कीं. भारतीय आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद के समय में भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 22 फरवरी, 1958 को अपनी आखिरी सांस तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मेल-जोल चाहते थे.