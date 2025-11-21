Sanjauli Majsid: प्रशासन ने मस्जिद से काटा बिजली- पानी का कनेक्शन; फिर भी धरने पर हिंदूवादी संगठन के लोग

Sanjauli Masjid News: हिमाचल के संजौली मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. शुक्रवार (21 नवंबर) यानी आज संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है. साथ ही मस्जिद को सील करने की भी मांग की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Sanjauli Masjid News: हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद का विवाद फिर से खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन के लोग इस मस्जिद की बिजली-पानी काटने और मस्जिद को सील करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही आज शुक्रवार के दिन (21 नवंबर) को जुमे की नमाज का विरोध हो रहा है.
दरअसल, पिछले जुमे (14 नवंबर) के दिन कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मस्जिद के बाहर जाकर हंगामा किया और जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की. इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने दो महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसी मुकदमा के खिलाफ उत्तराखंड देव भूमी संघर्ष समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. हिंदूवादी प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मुकदमे को रद्द किया जाए.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूवादी प्रदर्शनकारियों की मांगें मान ली गई हैं, लेकिन अब भी प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी लोगों की मांग है कि उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन दिया जाए. बताया जा रहा है कि शिमला नगर निगम और जिला अदालत ने हाल ही में संजौली मस्जिद पर सुनवाई करते हुए उसे अवैध बताया था. इस फैसले के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी तक मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
इसीलिए हिंदूवादी संगठन के लोग संजौली मस्जिद के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोल दिया है और मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं. हिंदूवादी संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को आज (21 नवंबर) को 1 बजे तक का समय दिया है. इस समय तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो और भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है. वहीं, संजौली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है. साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है.
इससे पहले साल 2024 में भी संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी समूहों ने प्रदर्शन किए थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी. इस मामले में आदालत ने मस्जिद के उपरी हिस्से को अवैध बताते हुए उसे हटाने के आदेश दिए थे. आदालत के आदेश पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद के उपरी मंजिल को हटा दिया और होने वाले निर्माण को रोक दिया. अब एक बार फिर इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है.