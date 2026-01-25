बुल्ले शाह की मजार पर हिंदूवादियों का हमला, भारी तोड़ फोड़ से दहशत में अल्पसंख्यक!

Bulleh Shah Mazar Demolished: उत्तराखंड के मसूरी में स्थित बुल्ले शाह बाबा की मजार को हिंदू संगठन के सदस्यों ने तोड़ दिया. उनका कहना है कि बुल्ले शाह पाकिस्तान के रहने वाले थे और उनकी मजार पाकिस्तान में है. हिंदू संगठन के सदस्यों ने बुल्ले शाह को नास्तिक भी बताया है. इस घटना के बाद मुस्लिम समज के लोगों में आक्रोश है. मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Bulleh Shah Mazar Demolished: पहाड़ों की रानी मसूरी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाबा बुल्ले शाह की लगभग 100 साल पुरानी मजार में जमकर तोड़फोड़ की. हिंदू संगठन के सदस्यों ने न सिर्फ मजारों को ध्वस्त किया, बल्कि वहां रखे दानपात्र को भी तोड़ डाला. घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुँचे और गहरा रोष व्यक्त किया. समिति के पदाधिकारियों ने साफ किया कि यह मजार किसी सरकारी भूमि या अतिक्रमण का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक निजी स्कूल की संपत्ति पर स्थित है, जिसे स्कूल प्रशासन की अनुमति से वर्षों पूर्व स्थापित किया गया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.
इस घटना के बाद मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है. उनका कहना है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मुस्लिम समुदाय के आक्रोशित लोगों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है, वे मसूरी कूच करेंगे.
दरअसल, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित बुल्ले शाह की मजार को उग्र हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है. हिंदू संगठन का कहना है कि बुल्ले शाह पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र का रहने वाले थे, उनका भारत से कोई लेना-देना नहीं है. इसी को कारण बताकर हिंदू संगठनों रात के गुप्त अंधेरे में बड़े हथौड़े की मदद से बुल्ले शाह की मजार को ध्वस्त कर दिया.
हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कहा कि बुल्ले शाह की मजार पाकिस्तान में है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने के लिए इस तरह से साजिश की गई है. उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग जब मजार को नहीं मानते हैं, तो उन्हें इस ध्वस्तीकरण का विरोध भी नहीं करना चाहिए. हिंदू संगठन के सदस्यों का कहना है कि मजार की आड़ में लव जिहाद ,लैंड जिहाद चलाया जा रहा है.
हिंदू संगठन के सदस्यों ने बुल्ले शाह नास्तिक बताते हुए दावा किया कि उन्हें ना हिंदू समुदाय से मतलब था और ना मुस्लिम समुदाय से मतलब था. हिंदू संगठन के सदस्यों ने सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसे नास्तिक व्यक्ति का मजार बनाने का क्या मतलब है? उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह की मजारों का कोई दस्तावेज नहीं है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता विकास वर्मा का कहना है कि सरकार को इसमें और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मजार की आड़ में होने वाले अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए.