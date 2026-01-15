ताजमहल में उर्स को लेकर 'धर्म युद्ध' का ऐलान, हिंदू संगठनों ने दी खुली धमकी

Shahjahan Urs in Taj Mahal: ताजमहल में शाहजहां की याद में प्रस्तावित तीन दिवसीय उर्स का विरोध शुरू हो गया है. हिंदूवादी संगठनों ने धमकी देते हुए कहा कि ताजमहल के अंदर उर्स हुआ तो वे "धर्मयुद्ध" छेड़ेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Shahjahan Urs in Taj Mahal: उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल को लेकर हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि वह ताजमहल नहीं, तेजो महालय मंदिर है. ताजमहल में हर वर्ष मुगल सम्राट शाहजहां की याद में उर्स मनाया जाता है. ताजमहल के अंदर प्रस्तावित तीन दिवसीय उर्स को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है.
हिंदूवादी प्रदर्शनकारियों ने ASI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और उर्स आयोजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि उर्स को लेकर मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद ताजमहल में उर्स कराने की तैयारी की जा रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है.
ताजमहल के अंदर उर्स हुआ तो होगा धर्मयुद्ध?
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ताजमहल के अंदर उर्स हुआ तो वे "धर्मयुद्ध" छेड़ेंगे और शिव तांडव करेंगे. हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल को "तेजो महालय" (एक शिव मंदिर) बताते हुए कहा कि वे इसे वापस लेकर रहेंगे. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि ताजमहल में उर्स पर तत्काल रोक लगाई जाए.
ताजमहल के आस-पास बढ़ाई गई सुरक्षा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज से शाहजहां की याद में तीन दिवसीय उर्स प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर ASI दफ्तर और ताजमहल परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रशासन और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था और शाहजहां की कब्र ताजमहल के अंदर स्थित है. इसलिए शाहजहां की याद में ताजमहल के अंदर उर्स मनाया जाता है.
पिछले वर्ष भी हुआ था विरोध
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी हिंदू महासभा के सदस्यों ने ताजमहल में उर्स मनाने का विरोध किया था. साथ ही ASI द्वारा ताजमहल में उर्स मनाने की इजाजत देने के फैसले का भी हिंदू महासभा के सदस्यों ने विरोध किया था. इन विरोधों के बावजूद ताजमहल में तीन दिनों तक उर्स मनाया गया.