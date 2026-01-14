मुगल-ए-आजम देखने की सलाह पर बुरे फंसे गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल, हिंदूवादी संगठन ने जमकर काटा बवाल

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमुगल-ए-आजम देखने की सलाह पर बुरे फंसे गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल, हिंदूवादी संगठन ने जमकर काटा बवाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के एक गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज के ही एक उत्सव में छात्राओं को यह सुझाव दिया कि वे मुगल-ए-आजम फिल्म देखें, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन ने जमकर विरोध किया. अब प्रिंसिपल के खिलाफ  अनुशासन समिति तक मामला पहुंच चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Jan 14, 2026

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के विदिशा गर्ल्स कॉलेज में चल रहे वार्षिक उत्सव के दौरान जमकर हंगामा हुआ. यह हंगामा उत्सव के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को उमराव जान, मैं आवारा हूं और मुगल-ए-आजम जैसी फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर हुआ. दरअसल विदिशा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम के समापन पर जब कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने मंच से इन फिल्मों को देखने को लेकर बयान दिया, तो विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता महिमा दुबे भड़क गई और मंच से ही प्रिंसिपल को नसीहत दे डाली.

विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता जब मंच से चिल्लाई तो मंच पर खड़े प्रिंसिपल, शिक्षक और मुख्य अतिथि दाएं बाएं झांकने लगे. गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल का मानना है कि मुगल-ए-आजम, मैं आवारा हूं और उमराव जान जैसी फिल्में समाज के परिदृश्य को दर्शाने वाली हैं और इन फिल्मों को देखकर सीख ली जा सकती है कि वह समय कैसा रहा होगा.

प्रिंसिपल बीडी अहिरवार द्वारा दिए गए इस बयान का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता ने कहा कि पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसी फिल्में भी समाज के परिदृश्य को दर्शाती हैं, इन फिल्मों के बारे में भी कॉलेज के प्रिंसिपल को बात करनी चाहिए थी.

फिलहाल पूरा मामला अनुशासन समिति तक जा पहुंचा है. कॉलेज प्रिंसिपल बीडी अहिरवार का कहना है कि महिमा दुबे महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा है और उसने प्राचार्य के पूरे भाषण सुने बिना चर्चा में आने के लिए मंच से यह अनुशासनहीनता की है.

इस मामले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने लिखा कि प्रिंसिपल को हिंदूवादी संगठन का विरोध इसलिए झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुगल-ए-आजम फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित की. कुछ ने कहा कि हिंदूवादी संगठन मुगलों से नफरत करते हैं, इसिलिए मुगलों को महिमामंडित करने वाली फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित करना प्रिंसिपल के लिए भारी पड़ गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

madhya pradesh newsGirls College Principal Recommended Mughal E Azam FilmToday News

