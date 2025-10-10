बैतूल और बालाघाट में 'I Love Muhammad' पर हंगामा, हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे काटा बवाल जैसे प्यार ने कर दी बगावत!

Madhya Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के बाद अब पड़ो राज्य मध्य प्रदेश में भी 'I Love Muhammad' को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों बवाल शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई में बीती रात हुए बवाल के बाद मामला एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है. पुलिस ने इस घटना में 15 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

हालांकि, पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इस मामले के शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बाइक से जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी बाइक के सामने अपनी बाइक रोक दी और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. किसी तरह वह वहां से भागकर अपने साथियों के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी.

शिकायतकर्ता ने लगाए ये आरोप

मिली जानकारी के मुताबिक, मौके पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पहुंचकर धार्मिक नारे लगाते हुए बवाल शुरू कर दिया है. हालांकि, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले ने दावा किया कि धर्म विशेष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की. इस दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर 'आई लव मोहम्मद' और 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले शख्स की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है. मुलताई में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

बालाघाट में हिंदूवादी संगठनों ने काटा बवाल

कमोबेश इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी देखने को मिला. बालाघाट शहर 'I Love Muhammad' का बैनर लगाया गया था, जिसे देखकर हिंदूवादी संगठन भड़क गए. बताया जा रहा है कि बैहर रोड और रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात लोगों के जरिये यह बैनर लगाया गया था. बैनर लगने की सूचना मिलते ही विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया.

हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ऐसे बैनर शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत लगाए गए हैं. हिंदूवादी संगठन ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए इस मामले की तुरंत जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने दावा किया कि इस तरह के बैनर बालाघाट शहर में पहले भी लगाए गए थे, जिन्हें हिंदूवादी संगठनों के बवाल करने से पहले हटा लिया गया था.

हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि चेतावनी देने के बावजूद इस तरह के पोस्टर दोबारा लगे हैं, दोबारा इस तरह की हरकतें होना प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल बालाघाट प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बैनर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है; मुसलमानों को गाली नितेश राणे का रूटीन वर्क, फिर भी लाचार है कानून!