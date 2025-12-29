Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057319
Zee SalaamIndian Muslim

जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार, इलाके के मुसलमानों में दहशत!

Weapon Distribution in India: गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने हिंदू समाज में खुलेआम अवैध हथियार (धारदार तलवार) बांटा. संगठन के लोगों ने कहा कि अगर भारत में बांग्लादेश जैसा हालात हुआ तो यहां का हिंदू समाज जिहादियों का नरसंहार करेगा. इस प्रकरण के बाद इलाके के मुस्लिम समाज में डर का माहौल है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार, इलाके के मुसलमानों में दहशत!

Weapon Distribution in India: भारत में पहले ही संप्रदायिकता अपने चरम पर है. इस बीच हिंदू रक्षा दल की तरफ से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुलेआम हिंदू समुदाय में अवैध हथियार बांटे गए. इस दौरान हिंदू समाज को प्रशासन के खिलाफ भड़काया गया और कानून को हाथ में लेकर इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कही गई. इस प्रकरण के बाद इलाके के मुस्लिम समाज में डर का माहौल है. 

हैरानी की बात यह है कि इन सब के लिए हिंदू रक्षा दल के लोगों ने धर्म ग्रंथों का सहारा लिया. संगठन के लोगों ने कहा कि उनके ग्रंथ में लिखा है कि दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करो. इसलिए हिंदू रक्षा दल जिहादियों को उसी की भाषा में जवाब देगा. 

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू समुदाय को घर-घर जाकर भड़काने की कोशिश की और हथियार भी बांटे. अभी तक पुलिस ने अवैध हथियार बांटने के जुर्म कोई कार्रवाई नहीं की है. हिंदू रक्षा दल के सदस्य अमित प्रजापति ने सरकार से आग्रह किया कि हथियार बांटने के बाद उसे चलाने के लिए सरकार मान्यता दें. संगठन के लोगों ने कहा कि हथियार इसलिए बांटा जा रहा है ताकि, भारत में बांग्लादेश जैसा हाला बनता है तो हिंदू समाज जिहादियों का नरसंहार किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू रक्षा दल के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें आज के समय को देखते हुए शासन पर भरोसा नहीं है. संगठन के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश,पाकिस्तान और भारत में जिस तरह से जिहादियों के द्वारा हमारे हिंदू भाईयों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू रक्षा दल इस अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हर जिहादी को उसके एक-एक अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देंगे. इसलिए आज से हिंदू रक्षा दल ने हर एक हिंदू भाई को हथियार बांटने का फैसला कर लिया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Ghaziabad Hindu Group Weapon Distributionminority newsToday News

Trending news

Ghaziabad Hindu Group Weapon Distribution
जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार
Punjab news
नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन
Hindu Killings in Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ओवैसी ने दिया बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान से टैलेंट का पलायन: हजारों डॉक्टर-इंजीनियर देश छोड़ने को मजबूर
UP News
UP News: 189 मदरसों की मंजूरी में करोड़ों का घोटाला, SIT रिपोर्ट से मचा हड़कंप
Indonesia News
इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 16 लोगों की मौत
Mufti Shamail Nadwi Controversy
मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग
ujjain news
MP News: उज्जैन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप; उधार पैसे मांगने गया था मुस्लिम शख्स
Syria Mosque Blast
Syria: मस्जिद में बम विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत दर्जनों घायल
Humayun Kabir Son Arrest
"बुआ-भतीजे" के राज में.., हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी