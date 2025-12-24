बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद भारत के मुसलमानों को जान का खतरा! ललित शर्मा ने की नरसंहार करने की मांग

Uttarakhand News: बांग्लादेश में दीपू शर्मा नाम के एक युवक की भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग कर दी गई. इसके बाद भारत के लोगों ने हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आक्रोश व्यक्त किया और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन को मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का मौका मिल गया. हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बांग्लादेश में दीपू शर्मा की मॉब लिंचिंग के बहाने मुस्लिम समाज को टार्गेट किया और विवादित बयान दिया.

हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष ललित शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं. साथ ही वह कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सभी मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, मतलब बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाए सभी. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया. ललित शर्मा ने कहा कि इस्लाम स्लो पॉइजन है, जो धीरे-धीरे हिंदुओं के नशों में जा रहा है और मार रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सभी समस्याओं की जड़ इस्लाम और मुसलमान है, इसलिए दोनों को समाप्त कर दिया जाए.

ललित शर्मा द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित और खतरनाक बयान देने का एक लंबा इतिहास रहा है. बीते 23 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला करके 26 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया. वहीं, ललित शर्मा ने कश्मीरियों के खिलाफ जहरिला बयान दिया. ललित शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीरी मुस्लिम तुरंत उत्तराखंड को छोड़कर चले जाएं, वरना वह सरकार का इंतजार नहीं करेंगे और सही तरीके से सबक सिखांगे. इस बयान के बाद ललित शर्मा पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी, लेकिन वह मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरती बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है.