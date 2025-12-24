Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3052143
Zee SalaamIndian Muslim

बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद भारत के मुसलमानों को जान का खतरा! ललित शर्मा ने की नरसंहार करने की मांग

Uttarakhand News: बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए. इस बीच दीपू दास की हत्या के बहाने भारत के मुस्लिम समाज के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा ने विवादति बयान दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद भारत के मुसलमानों को जान का खतरा! ललित शर्मा ने की नरसंहार करने की मांग

Uttarakhand News: बांग्लादेश में दीपू शर्मा नाम के एक युवक की भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग कर दी गई. इसके बाद भारत के लोगों ने हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आक्रोश व्यक्त किया और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन को मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का मौका मिल गया. हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बांग्लादेश में दीपू शर्मा की मॉब लिंचिंग के बहाने मुस्लिम समाज को टार्गेट किया और विवादित बयान दिया.

हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष ललित शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं. साथ ही वह कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सभी मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, मतलब बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाए सभी. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया. ललित शर्मा ने कहा कि इस्लाम स्लो पॉइजन है, जो धीरे-धीरे हिंदुओं के नशों में जा रहा है और मार रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सभी समस्याओं की जड़ इस्लाम और मुसलमान है, इसलिए दोनों को समाप्त कर दिया जाए.

ललित शर्मा द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित और खतरनाक बयान देने का एक लंबा इतिहास रहा है. बीते 23 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला करके 26 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया. वहीं, ललित शर्मा ने कश्मीरियों के खिलाफ जहरिला बयान दिया. ललित शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीरी मुस्लिम तुरंत उत्तराखंड को छोड़कर चले जाएं, वरना वह सरकार का इंतजार नहीं करेंगे और सही तरीके से सबक सिखांगे. इस बयान के बाद ललित शर्मा पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी, लेकिन वह मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरती बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Hindu Raksha DalLalit Sharma Anti Muslim Statementminority newsToday News

Trending news

MP Giriraj Singh News
मुस्लिम वोट के लिए साधू संतों पर कराया लाठीचार्ज, CM ममता पर गिरिराज सिंह का आरोप
Sakibul Gani Fastest Century
32 गेंदों में शतक! बिहार के सकीबुल गनी ने रच दिया भारतीय लिस्ट-A क्रिकेट का इतिहास
Isa Alaihis Salam
सलीब टूटेगी, जुल्म मिटेगा; कयामत से पहले हजरत ईसा (अ.स.) की वापसी का इस्लामी नजरिया
Madhya Pradesh Love Jihad Case
MP: लव जिहाद के आरोप में जुबैर मंसूरी गिरफ्तार, फिर हिंदू संगठन क्यों मचा रहे उत्पात
Maulana Mahmood Madani on Dattatreya Hosabale
'अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं', RSS महासचिव के बयान पर मौलाना का तीखा पलटवार
Fatehpur
Fatehpur: बजरंगदल नेता की गुंडागर्दी, 100 साल पुराने मज़ार पर चलाया हथौड़ा
aligarh Jama Masjid News
UP News: अलीगढ़ जामा मस्जिद विवाद पर कोर्ट सख्त, DM से मांगा रिपोर्ट
MLA
आई लव कृष्ण कहने की इजाजत, तो आई लव मोहम्मद पर बवाल क्यों, महिला MLA ने उठाया सवाल
Gaza News
भूख, बीमारी और बेबसी; गाजा युद्ध के साए में तड़प रहे हैं फिलिस्तीनी
Mohammad Rafi
क्या मोहम्मद रफ़ी ने सच में मस्जिद में झाड़ू लगाकर कमाए पैसे से किया था हज?