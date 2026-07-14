/दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल

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Shiva Temple Claim In Darul Uloom Deoband: मस्जिद, मकबरा, मजार और मदरसों के नीचे मंदिर होने का दावा करने का फैशन चल पड़ा है. एक के बाद एक मुस्लिम बिरादरी और उनके मजहब से जुड़े ऐतिहासिक इमारतों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है. ताजमहल के बाद अब उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद स्थित वर्ल्ड फेमस मदरसे के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है. हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द जांच पूरी नहीं की तो अगली बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त देवबंद पहुंचेंगे और उसी स्थान पर जलाभिषेक करेंगे, जिसे वे शिव मंदिर बताते हैं
कट्टरवादी तंजीम "हिंदू रक्षा दल" के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा अपनी टीम के साथ मंगलवार (14 जुलाई) को सहारनपुर पहुंचे और देवबंद में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि उनकी टीम पहले भी इस मामले में ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई. इसलिए इस बार वे जिलाधिकारी से समयबद्ध जांच रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे अदालत में पेश कर जनहित याचिका दायर की जा सके. ललित शर्मा ने दावा किया कि देवबंद स्थित एक मजहबी जगह के नीचे शिव मंदिर होने के "सबूत" मौजूद हैं. हालांकि, उन्होंने मीडिया के सामने कोई सबूत पेश करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे दस्तावेज अदालत में पेश किए जाएंगे. उनका कहना है कि जांच कर सच्चाई सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
देवबंद मदरसे में गंगा जल चढ़ाने की चेतावनी
उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि संबंधित परिसर में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले भी हैं और इस संबंध में प्रशासन को जांच करानी चाहिए. उनका कहना था कि अगर एक महीने पहले ही जांच पूरी कर ली जाती तो दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती. हिंदू रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द जांच पूरी नहीं की तो अगली बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त देवबंद पहुंचेंगे और उसी स्थान पर जलाभिषेक करेंगे, जिसे वे शिव मंदिर बताते हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो शिव भक्त गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं.
राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में कथित चंदा घोटाले के सवाल पर ललित शर्मा ने कहा कि पहले मंदिर बनना जरूरी था, उसके बाद अगर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देवबंद के मुद्दे को भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आई है.