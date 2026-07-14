/दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल

कट्टरवादी तंजीम "हिंदू रक्षा दल" के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा अपनी टीम के साथ मंगलवार (14 जुलाई) को सहारनपुर पहुंचे और देवबंद में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि उनकी टीम पहले भी इस मामले में ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई. इसलिए इस बार वे जिलाधिकारी से समयबद्ध जांच रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे अदालत में पेश कर जनहित याचिका दायर की जा सके. ललित शर्मा ने दावा किया कि देवबंद स्थित एक मजहबी जगह के नीचे शिव मंदिर होने के "सबूत" मौजूद हैं. हालांकि, उन्होंने मीडिया के सामने कोई सबूत पेश करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे दस्तावेज अदालत में पेश किए जाएंगे. उनका कहना है कि जांच कर सच्चाई सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है.