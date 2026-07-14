Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल

दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल

Shiva Temple Claim In Darul Uloom Deoband: उत्तर प्रदेश के देवबंद में हिंदू रक्षा दल ने दारुल उलूम के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. संगठन ने मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि वक्त पर जांच न होने पर शिव भक्त गंगाजल लेकर वहां जलाभिषेक करने पहुंचेंगे. प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:24 PM IST
दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल
muslim news25 min ago
2
ICC Prosecutor Karim Khan Suspension1 hr ago
3
Iran ISIS Members Execution2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
Bakhtiyarpur News3 hrs ago