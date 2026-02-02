सहारनपुर: बीमारी नहीं दिखी, पहचान दिखी! कश्मीरी बुजुर्ग पर टूटा चरमपंथियों का कहर

Saharanpur News Today: देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी मुसलमानों के साथ मारपीट, बदसलूकी और पहचान के नाम पर परेशान किए जाने की घटनाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. कई बार इन घटनाओं को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की मानसिकता से जोड़कर देखा जाता है, तो कई बार इन्हें स्थानीय स्तर की अराजकता बताया जाता है. इसी कड़ी में अब सहारनपुर से एक और मामला सामने आया है, जिसने कश्मीरी लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बुजुर्ग कश्मीरी शख्स के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह बुजुर्ग शख्स मेडिकल इलाज के लिए सहारनपुर गया था. इसी दौरान कथित तौर पर कुछ स्थानीय बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसके साथ बदसलूकी की. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि बुजुर्ग से उसकी पहचान को लेकर पूछताछ की गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उनसे यह जानने की कोशिश की कि वह कहां का रहने वाला है? इसके बाद कथित तौर पर उनका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी चेक किए गए. इस पूरी घटना के दौरान बुजुर्ग को मानसिक रूप से परेशान किया गया, जिससे वह काफी सहम गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इटावा में उर्स का प्रोग्राम हुआ रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे और खोद दिया गड्ढा!

इस घटना के सामने आने के बाद कश्मीरी लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर के बाहर कश्मीरियों का उत्पीड़न लगातार जारी है और इस पर अब तक प्रभावी रोक नहीं लग पाई है. कश्मीरी लोगों का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इससे पहले भी कश्मीरी नौजवानों और व्यापारियों को सामान बेचते समय निशाना बनाया गया था. कई मामलों में कथित तौर पर उन्हें डराया गया, पहचान पूछी गई और कारोबार करने से रोका गया. अब मेडिकल इलाज के लिए बाहर गए एक बुजुर्ग मरीज के साथ ऐसी घटना सामने आना कश्मीरियों के लिए और ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है.

'भारत के नागरिक हैं कश्मीरी, फिर भी निशाना बनाया जा रहा है'

कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इस घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में कश्मीरियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने कहा कि जब एक मरीज इलाज के लिए बाहर जाता है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो यह बेहद चिंता का विषय है. कश्मीरी लोगों ने यह भी दोहराया कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कश्मीरी भी इसी देश के नागरिक हैं. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि निर्दोष कश्मीरियों को निशाना बनाना बंद किया जाए और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

यह भी पढ़ें: Hate Speech: बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत