Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3032508
Zee SalaamIndian Muslim

अजमेर दरगाह पर नेहरू से मोदी तक निभा रहे चादरपोशी की रिवायत, अब हिंदू सेना की लगी नजर

Hindu Groups on Chadar Poshi Tradition at Ajmer Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह को आजाद भारत के इतिहास में एक समृद्ध साझी विरासत के रूप में देखा जाता है. मुसलमानों की इबादगाहों और मदरसों के बाद अब अजमेर दरगाह की गंगा जमुनी तहजीब की रिवायत को भी हिंदू संगठनों की नजर लगने वाली है.हिंदू सेना नाम के कट्टरवादी संगठन ने प्रधानमंत्री के जरिये दरगाह पर की जा रही चादरपोशी की रिवायत पर रोक लगाने की मांग की है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:44 PM IST

Trending Photos

हिंदू सेना को खटकने लगी चादरपोशी की रिवायत
हिंदू सेना को खटकने लगी चादरपोशी की रिवायत

Ajmer Sharif Dargah News: राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर हर साल बड़ी संख्या में अकीदतमंद अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं. अकीदतमंदों मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन समेत अलग-अलग मजहब के लोगों के साथ दुनिया के कोने-कोने से लोग जियारत के लिए पहुंचते हैं. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भारत और दुनिया में मजहबी एकता और गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है.

हालांकि, अब कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों को इससे भी परेशानी होने लगी है और उन्होंने देश में सांप्रदायिक सौहार्द के केंद्र को भी मजहब में बांटने की कवायद शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश करने की सालों पुरानी रिवायत पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले को लेकर अजमेर जिला कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है.

कोर्ट में हिंदू सेना ने दायर की अर्जी

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री या अन्य राष्ट्रीय नेताओं की जानिब से दरगाह में चादर पेश करना मुनासिब नहीं है. इसी आधार पर उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से बल्कि दूसरे सिसायी दलों और नेताओं के जरिये चादर पेश करने की रिवायत पर भी सवाल उठाए हैं. अदालत में दाखिल इस अर्जी में मांग की गई है कि सरकारी स्तर पर किसी भी नेता या अधिकारी के जरिये से दरगाह में चादर पेश करने की प्रथा पर रोक लगाई जाए. कोर्ट में इस पर कानूनी बहस जारी रहेगी और आगे की सुनवाई में फैसला सामने आने की उम्मीद है.

आजादी के बाद से जारी है चादर पोशी की रिवायत

बता दें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भारतीय प्रधानमंत्रियों की ओर से चादर चढ़ाने की रिवायत नई नहीं बल्कि आजादी के बाद से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती रही है. इस रिवायत की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद की थी. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने 1949 में अजमेर शरीफ का दौरा किया था और चादर चढ़ाई थी. 

पीएम मोदी ने रिकॉर्ड 11 बार चादरपोशी

धार्मिक सद्भाव, सूफी परंपरा और राष्ट्र की साझा गंगा जमुनी तहजीब को सम्मान देने के मकसद से यह रिवायत शुरू की गई. तब से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री इस रिवायत को आगे बढ़ाते आये हैं, चाहे इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. दरगाह में चादर पेश करना रजब माह के उर्स के दौरान किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचें या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से विशेष दूत चादर पेश करते हैं. नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से अब तक 11 बार चादर भेजकर इस रिवायत को जारी रखा है.

हालांकि, हाल ही में कोर्ट में दाखिल एक अर्जी के बाद यह रिवायत सुर्खियों में है. याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री व अन्य सियासी दिग्गजों के जरिये चादर पेश करने की सरकारी रिवायत पर रोक लगाई जाए. ऐसे में 75 सालों से चली आ रही यह रिवायत अब एक व्यापक बहस का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है. क्या यह धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है या सियासी दखल की मिसाल? या फिर एक और समृद्ध, साझी विरासत को हिंदूवादी संगठनों की नजर लग जाएगी.

यह भी पढ़ें: तकनीकी खामियों के बीच UMEED पोर्टल पर फाइनल डेटा लॉक, जानें कितनी वक्फ संपत्तियां हुई रिजेक्ट?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Rajasthan newsAjmer Sharif DargahPM Chadar Poshi TraditionPM Modimuslim news

Trending news

Delhi News
तकनीकी खामियों के बीच UMEED पोर्टल बंद, जानें कितनी वक्फ संपत्तियां हुई दर्ज-रिजेक्ट
UP News
बीवी के बेड में मिला आशिक, विदेश में बैठे शौहर ने कराई शादी और दी मुबारकबाद
Saudi Arabia
Israel पर सऊदी अरब के पूर्व खुफिया चीफ का बड़ा बयान, मुस्लिम देशों के चेताया
Pakistan News
पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों को कर रही किडनैप, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
CM Yogi on Kashi Mathura Dispute
राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा भी पहुंचेंगे; CM योगी ने दिया विवादित बयान
israel news
गज़ा युद्ध के बाद मानसिक बीमारी से परेशान इजरायली सैनिक, खुदकुशी की बढ़ी घटनाएँ
Hamas Lay down Weapons
हथियार छोड़ने को तैयार है हमास, लेकिन इजरायल को माननी होगी ये शर्त
Ramdev Baba New Babri Masjid
आक्रांता को महिमांडित करने वाले हैं गद्दार, नई बाबरी मस्जिद पर भड़के रामदेव बाबा
babri masjid controversy
बाबर के नाम से नहीं बनना चाहिए मस्जिद, MLA हुमायूं कबीर पर भड़के इकबाल अंसारी
Babri Masjid Memorial
Hyderabad: बाबरी मस्जिद की याद में बनेगा मेमोरियल, इस मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान