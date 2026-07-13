/कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में बड़ा दाव; मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव!

Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर सदियों से विवाद चल रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को गिराकर किया गया था. वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वह वहां हमेशा से मौजूद थी. इस विवाद से जुड़ी कानूनी बहस अभी अदालत में चल रही है, फिर भी यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. अब हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए किसी दूसरी जगह पर 10 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव दिया है.