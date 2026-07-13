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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में बड़ा दाव; मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव!

Shahi Idgah Dispute: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को किसी दूसरी जगह पर 10 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव रखा है. हिंदू पक्ष का मानना ​​है कि इससे लंबे समय से चल रहा यह विवाद सुलझ सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:28 PM IST
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में बड़ा दाव; मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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