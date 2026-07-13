/कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में बड़ा दाव; मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव!

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Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर सदियों से विवाद चल रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को गिराकर किया गया था. वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वह वहां हमेशा से मौजूद थी. इस विवाद से जुड़ी कानूनी बहस अभी अदालत में चल रही है, फिर भी यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. अब हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए किसी दूसरी जगह पर 10 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव दिया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों को लोक अदालत में मध्यस्थता में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, मुस्लिम पक्ष ने बैठक का बहिष्कार किया। नतीजतन, लोक अदालत में मध्यस्थता रद्द कर दी गई है. इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह पर 10 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने न तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और न ही इस पर कोई बयान दिया है.
दिनेश फलाहारी जी महाराज ने क्या कहा?
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी जी महाराज ने मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष 'प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट, 1991' का हवाला देकर मामले को लंबा खींचना चाहता है, लेकिन उनके दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है. हिंदू पक्ष ने पहले ही कोर्ट में कई दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड, म्युनिसिपल असेसमेंट रिकॉर्ड, रेलवे मुआवज़े की जानकारी, यूटिलिटी बिल (पानी और बिजली) और 13.37 एकड़ ज़मीन के प्लॉट का सेल डीड शामिल हैं.
हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के पास पानी और बिजली जैसे बुनियादी यूटिलिटी बिल भी नहीं हैं और उनका यह भी दावा है कि ईदगाह मस्जिद कमेटी बिजली चोरी करती है. हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद बिजली चोरी पकड़ी भी गई थी, जिसके चलते बिजली विभाग ने ईदगाह मस्जिद कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना लगाया था. जहां हिंदू पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहता है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है. उनके नेता भाईचारा बनाए रखने की बात तो करते हैं, लेकिन असल में उसे निभाते नहीं हैं.