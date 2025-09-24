AMU में नवरात्र पर ख़ास किस्म के भोजन की मांग; छात्र नेता ने कहा,"मुस्लिम स्टूडेंट्स से अलग बने हमारा खाना"

Hindu Students Warn AMU Administration: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में नवरात्रि के पावन पर्व पर सुर्खियों में हैं. इसकी वजह है कि हिंदूवादी छात्र नेताओं ने विवादित मांगें. हिंदूवादी छात्र नेताओं ने मांग कि है कि उन्हों नवरात्रों में फलाहार और शुद्ध शाकाहारी भोजन की अलग इंताजम किया जाए. साथ ही उन्होंने मुस्लिम कुक्स पर शंका जताते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें देश बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक करने छात्रों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें.
Aligarh News Today: देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला नवरात्रि को लेकर उठा है. यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुसंख्यक समुदाय के छात्रों ने पूरे नवरात्रि के दौरान विशेष खाने-पीने की व्यवस्था करने की मांग की है. हिंदूवादी छात्र नेताओं की इस मांग को लेकर एक बार फिर उनकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं.
दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान उनके लिए अलग से फलाहार और शुद्ध शाकाहारी खाने का इंतजाम किया जाए. इस दौरान कैंटीन में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों से भी उनके धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने की मांग की गई है. इससे पहले भी कई बार हिंदूवादी छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और अल्पसंख्यक छात्रों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं.
हिंदूवादी छात्र नेता अखिल कौशल ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस को लिखित मांगपत्र सौंपा है. उनका कहना है कि जिस तरह रमजान के दौरान रोजेदार छात्रों के लिए खास इंतजाम किया जाता है. उसी तरह नवरात्रों में भी हिंदू छात्रों के लिए फलाहार का इंतजाम किया जाना चाहिए. अखिल कौशल ने एएमयू प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर साफ-सुथरा और अलग से तैयार किया गया खाना मिलना चाहिए.
अखिल कौशल ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार शिकायतें आई हैं कि वेज और नॉनवेज एक साथ बनाए जाते हैं. हिंदूवादी छात्र नेता ने कहा कि नवरात्रि में नॉनवेज और फलाहार का खाना बिल्कुल अलग बनाया जाए ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. अखिली कौशल ने धमकी दी कि अगर किसी छात्र ने शिकायत की कि उनका खाना अलग नहीं बनाया गया है तो उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
यहां काम करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर निशाना साधते हुए हिंदूवादी छात्र नेता अखिल कौशल ने कहा, "मेस में ज्यादातर मुस्लिम कुक काम करते हैं, इसलिए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि नवरात्रि के दौरान हिंदू छात्रों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अलग से खाने-पीने का खास इंतजाम किया जाए. फिलहाल प्रॉक्टर ऑफिस ने छात्रों की इस मांग पर विचार करने की बात कही है. अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन नवरात्रि के दौरान छात्रों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है.
नवरात्रि पर हिंदू छात्रों की मांगों के संबंध में जब एएमयू के पीआरओ उमर पीराजाद से बात करने की कोशिस की गई तो उन्होंने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई और फिर फोन काट दिया. जब दोबारा उनसे बात करने की कोशिस की गई तो उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया. इसी तरह जब प्रॉक्टर वसीम अली से फोन पर बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
