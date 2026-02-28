मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में होली के नाम पर बर्बरता; मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा, फाड़ा कुर्ता

Meerut IIMT University: होली को रंगों और भाईचारे का त्योहार माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित एक यूनिवर्सिटी में इसी त्योहार के दौरान हुई एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक तरफ होली को आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम छात्र के साथ रमजान में मारपीट की घटना सामने आई है.

घटना के बाद कुछ लोग इसे त्योहार की भावना के खिलाफ बता रहे हैं और कुछ हिंदू संगठनों की भूमिका पर भी तंज कसते हुए सवाल उठा रहे हैं. यह पूरा मामला मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. आरोप है कि होली खेलने के दौरान कुछ छात्रों ने पीड़ित छात्र को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की.

मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ छात्रों ने मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा. इस दौरान उसका कुर्ता भी फाड़ दिया गया और उसे लात-घूंसे मारे गए. घटना के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मुस्लिम छात्र के पीछे भीड़ दौड़ती रही. हैरान करने वाली बात यह कि इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन और सिक्योरिटी कोई भी मुस्लिम छात्र की मदद करने के लिए आगे नहीं आया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Anti Conversion Law in Bihar: बिहार में अल्पसंख्यकों को टाइट न करने पर मायूस हैं सरकार के विधायक!

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना यूनिवर्सिटी परिसर में हुई, जहां कई छात्र मौजूद थे. मारपीट के दौरान छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, जबकि दबंग उसके पीछे दौड़ते रहे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कुर्ता पहने एक छात्र को भीड़ दौड़ा-दौड़ाकर पीट रही है. इस घटना के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. आरोप है कि अब तक इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अभी तक पुलिस थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से भी किसी तरह की आंतरिक जांच शुरू किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है. घटना के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. एक छात्र ने नाम अपनी जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस मामले को यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, जिस छात्र की पिटाई हुई उसका संबंध समुदाय विशेष से था.

बताया जा रहा है कि IIMT यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी छात्रों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे मामलों को लेकर पहले भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं. होली के दिन छात्र के साथ मारपीट की घटना को लेकर जब IIM यूनिवर्सिटी की लीगल सेल के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी से बात की गई, तो उन्होंने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार किया है.

IIM यूनिवर्सिटी की लीगल सेल के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी के मुताबिक, यह घटना पूरी तरह से गलत है. मौके पर होली खेलते हुए अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई. वह बच्चे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं. उन्होंने कहा कि होली के खेलने के दौरा छात्रों की और सिक्योरिटी गॉर्ड से कुछ बहस हो गई और इसी बहस के दौरान अचानक भगदड़ मच गई.

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि वीडियो में एक छात्र को कुछ लोगों के जरिये पिटाई करते हुए देखा जा सकता है, तो भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह भगदड़ मारपीट होने की वजह से ही हुई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की कहानी और छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना मेल नहीं खाती है. अब सबकी नजरें IIMT यूनिवर्सिटी प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.

यह भी पढ़ें: गुजरात में BJP सरकार ने मशहूर दरगाह को ढहाया, हिंदू संगठन के दबाव के बाद हुआ एक्शन!