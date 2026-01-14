SIR प्रक्रिया के बाद बुलंदशहर में मतदाता सूची पर बवाल, मुस्लिम घरों पर दर्ज मिले हिंदू वोटर नाम

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimSIR प्रक्रिया के बाद बुलंदशहर में मतदाता सूची पर बवाल, मुस्लिम घरों पर दर्ज मिले हिंदू वोटर नाम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में SIR प्रक्रिया के तहत मुस्लिम परिवारों के पते पर हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं. इस मामले के बाद बवाल खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:33 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के पहासू कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में SIR के तहत जारी नई मतदाता सूची में मुस्लिम परिवारों के पते पर हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं. मामला सामने आने के बाद इलाके में नाराजगी देखी जा रही है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम परिवारों के घरों में करीब 56 अतिरिक्त वोट जोड़ दिए गए. जिसको लेकर पठान टोला मोहल्ले के निवासी सगीर खान ने प्रशासन से लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि SIR का काम पिछले महीने से चल रहा था और SIR से पहले मतदाता सूची पूरी तरह सही थी. लेकिन नई सूची जारी होते ही एक ही गली के 7 से 8 घरों में दर्जनों वोट बढ़ा दिए गए. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके मकान संख्या 125 में भी 6 से 7 अतिरिक्त वोट दर्ज हो गए हैं.

इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से जांच और सुधार की मांग की गई है. वहीं प्रशासन ने मामले को ड्राफ्ट मतदाता सूची से जुड़ी त्रुटि बताया गया है. शिकारपुर SDM के मुताबिक भाग संख्या 307 में सामने आई कमियों को फॉर्म नंबर 8 के जरिए ठीक कराया जा रहा है.

चुनाव आयोग की तरफ से पूरे भारत में SIR की प्रक्रिया कराने की बात कही गई है. बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के आदेश पर BLO के अधिकारी वोटर लिस्ट की वैधता की पूर्ण निरीक्षण करते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

