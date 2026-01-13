मन्नत पूरी होने के 12 साल बाद महिला शिक्षक रानी तिवारी जब पहुंची दरवार, टूट रहा था गनी शाह का मजार

Uttar Pradesh Bulldozer Action on Mazar: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बीते रविवार (11 जनवरी) को 50 वर्ष पुराने अब्दुल शाह गनी मजार को नगरपालिका ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया. मजार टूटने की खबर सुनने के बाद एक हिंदू महिला वहां पहुंची और चादर चढ़ाने के लिए मजार कमेटी को पैसे दिए. क्योंकि उस महिला ने अब्दुल शाह गनी मजरा पर मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गयी थी.

देवरिया शहर की रहने वाली हिंदू महिला शिक्षक रानी तिवारी ने अब्दुल शाह गनी के मजार पर मन्नत मांगी थी. रानी तिवारी ने बताया कि 12 साल पहले उन्होंने यहां मन्नत मांगी थी कि वह एक लड़के को जन्म देगी, तो चादर चढ़ाएगी. बता दें कि रानी तिवारी को एक लड़के को जन्म देना चाह रही थी, जो नहीं हो पा रहा था और डॉक्टरों ने भी हार मान लिया था. इसलिए उन्होंने मन्नत मांगी थी.

रानी तिवारी को एक बेटा पैदा हुआ लेकिन वह मन्नत पूरी होने के बाद भी यहां नहीं आ सकी थी. लेकिन जैसे ही मजार टूटने की खबर मिली तो वह महिला अपने बेटे के साथ गोरखपुर से मंगलवार को मजार की जियारत करने और चादर चढ़ाने आ गई.

रानी तिवारी काफी भावुक थी उसने बताया कि कहीं यह मजार टूट गया होता तो उसके दिल में कसक रह जाती, उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी होता तो वह हमेशा के लिए अपने-आप को माफ नहीं कर पाती इसलिए वह आज आई थी.

गौरतलब है कि अब्दुल शाह गनी की मजार गोरखपुर ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी थी. इस मजार के खिलाफ वर्ष 2019 में शिकायत की गई थी. इस मामले में नापी होने के बाद बीते शुक्रवार को नगरपालिका ने मजार कमेटी को नोटिस भेजा और रविवार (11 जनवरी) को ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया. इस दौरान 6 थाने के साथ 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे. तीन बुलडोजर ने लगातार 6 घंटे तक ध्वस्तीकरण का काम किया, गुंबद के हिस्से, मेन गेट, दीवार और 6 पिलर को तोड़ा गया. उसके बाद बाकी कार्रवाई को सोमवार से शुरू किया गया. इस दौरान मजार के पास स्थित 3 दुकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई.