नीतीश कुमार को नक़ाब खींचना पड़ा महंगा; कोलकता में हिंदू महिलाओं ने खोला मोर्चा

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में डॉक्टर नुसरत परवीन का नक़ाब खींच दिया. इस घटना को लेकर पूरे देश में नीतीश कुमार की काफी आलोचना हो रही है. मुस्लिम संगठनों से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों तक नीतीश खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनसे महिला से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी हिंदू महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने "नीतीश कुमार मुर्दाबाद!" और "नीतीश कुमार, माफी मांगो!" जैसे नारे लगाए.

एक तरफ BJP के बड़े बड़े नेता नितीश कुमार द्वारा नकाब खींचने को सामान्य बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हर धर्म कि महिलाएं इसे ग़लत बता रही हैं, इसके खिलाफ मशाल लेकर सड़क पर उतरी हैं, वीडियो कोलकाता का है, बाक़ी आप बताइए क्या सही और क्या ग़लत…pic.twitter.com/UGsoOaQtvm — Ashraf Hussain (@AshrafFem) December 19, 2025