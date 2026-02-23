Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3120290
Zee SalaamIndian Muslimभीख मांग लेंगे लेकिन..., मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में हिन्दू महिलाओं ने लौटा दिए BJP नेता के कंबल

'भीख मांग लेंगे लेकिन...', मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में हिन्दू महिलाओं ने लौटा दिए BJP नेता के कंबल

Muslim Women Harassed by Sukhbir Singh Jaunapuria: टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं से उनका धर्म पूछकर अपमानित किया. इतना ही नहीं, जौपुरिया ने मुस्लिम महिलाओं को दिया गया कंबल भी रखवा लिया. इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि इन जैसे नेताओं के लिए हम अपनी हिंदू मुस्लिम एकता खराब नहीं करेंगे. 

 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:16 PM IST

Trending Photos

नफरती जौनपुरिया के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी अनोखी मिसाल
नफरती जौनपुरिया के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी अनोखी मिसाल

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में कंबल वितरण समारोह में बीजेपी नेता के जरिये मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाओं को अपमानित कर, उन्हें भगाने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का पुरजोर विरोध किया. इतना ही नहीं, क्षेत्र के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने बीजेपी नेता के जरिये दिया गया कंबल और मिठाई वापस लौटाने का ऐलान किया है. 

इस घटना के बाद बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया की देशभर में किरीकिरी होने लगी है. स्थानीय लोगों ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि "भीख मांग लेंगे, लेकिन नफरत बांटने वाले कंबल नहीं चाहिए. इसलिए तुम्हारा कंबल पूरे गांव वाले वापस भेज रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ग्रामीणों ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल
राजस्थान के लोगो ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ऐसा काम कर दिया, जिससे देश और समाज को जाति धर्म के आधार पर बांटने वालों कड़ी नसीहत मिली है. वहीं, गांव वालों के एक साथ मिलकर विरोध करने पर लोगों ने कहा कि ग्रामीणों की पीड़ित महिलाओं के प्रति एकजुटता देखकर इंसानियत जिंदी हो गई. पूरे गांव वालों का कहना है कि "हमारा राजस्थान हिन्दू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है. हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे की हमारे भाई बहनों को कोई बेइज्जत करे, इसलिए तुम्हारे सारे कंबल मिठाई के और डब्बे तुम्हें वापस भेज देंगे. हम भीख मांग लेंगे लेकिन ऐसे कंबल नहीं चाहिए. हम तुम जैसे नेताओं के लिए अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब नहीं करेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यूटूबर कलाकर हैं आपस में रिश्तेदार नहीं; कनिका के रोज़ा वाले विडियो पर न जश्न मनाये न दिल जलाएं

ग्रामीणों के मुताबिक, पहले महिलाओं को बुलाया गया, फिर उनका नाम और धर्म पूछकर उन्हें अलग बैठाया गया और अपमानित किया गया. इसको लेकर गांव के लोगों में गहरा नाराजगी है. आज सोमवार को कुरेडा बुजुर्ग गांव में लोगों ने "सुखबीर सिंह जौनापुरिया मुर्दाबाद" के नारे लगाए और गांव के चौक पर बीजेपी नेता का पुतला जलाया. बताया गया कि एक दिन पहले भी ग्रामीणों ने जौनापुरिया के सामने विरोध जताया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए गांव छोड़ दिया कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि उनकी निजी पहल है और वे अपनी मर्जी से तय करेंगे कि किसे कंबल देना है.

क्या है पूरा मामला?
बता दें, टोंक सवाई माधोपुर से दो बार सांसद रहे सुखबीर सिंह जौनापुरिया दिल्ली लौटते समय करेड़ा बुजुर्ग गांव में जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए रुके थे. बताया जा रहा है कि वितरण के दौरान उन्होंने धर्म विशेष की कुछ महिलाओं और पुरुषों को भीड़ से अलग कर दिया और यह कहते हुए कंबल देने से इनकार कर दिया कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उन्हें कंबल नहीं दिए जाएंगे. इतना ही नहीं जिन महिलाओं को कंबल दिए जा चुके थे, उनसे भी वापस ले लिए गए. इस पूरे घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया.

हालांकि, बढ़ते विवाद के बावजूद बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपनी इस हरकत को सही ठहराया है. जौनपुरिया ने कहा कि उन्होंने जो किया, वह सही था. बीजेपी नेता के मुताबिक धर्म विशेष के कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं और उनके खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं. इतना ही नहीं सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने यह भी कहा कि सभी हिंदू बीजेपी समर्थक नहीं होते, लेकिन क्या धर्म विशेष के लोग मोदी की रैली में शामिल होंगे. जौनापुरिया ने दावा किया कि वह अपनी रसोई या स्कूलों में बांटी जाने वाली सामग्री में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन कल उन्होंने जो किया वह सही किया. 

सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ विरोध बढ़ा
इस मामले को लेकर राजनीतिक विरोध भी सामने आया. निवाई के अहिंसा सर्किल पर शहर और ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. शहर कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शर्मा एडवोकेट और ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया. टोंक से सांसद नरेश मीणा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग राजस्थान के नहीं हो सकते.

नरेश मीणा ने कहा कि राजस्थान की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के आपसी भाईचारे से है. उनके मुताबिक, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें राजस्थान की संस्कृति और रंग-ढंग की समझ नहीं है. नरेश मीणा ने यह भी कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कहीं और से आए हो सकते हैं और उन्हें राजस्थान की परंपरा का ज्ञान नहीं है. सांसद नरेश मीणा ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, कम है.

यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; ASI रिपोर्ट पर दो हफ्ते में सभी पक्षों से मांगा जवाब

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Rajasthan newstonk newsSukhbir Singh Jaunapuriyamuslim news

Trending news

Rajasthan news
मुस्लिम औरतों के समर्थन में हिन्दू महिलाओं ने BJP नेता का लौटा दिया दान का कंबल
Nepal news
चुनाव से पहले नेपाल में तनाव; हिंदू-मुस्लिम टकराव के बाद बीरगंज में कर्फ्यू
madhya pradesh news
भोजशाला विवाद में HC का बड़ा आदेश; ASI रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब दें पक्षकार
Ramadan 2026
Ramadan के तीन अशरे क्या हैं? रहमत से निजात तक की पूरी रूहानी सफर समझिए
Kanika Sharma
कनिका के रोज़ा वाले विडियो पर न जश्न मनाये ने दिल जलाएं; वो सिर्फ एक कलाकार है
iran news
जंग की आहट से सहमी दुनिया! भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का दिया आदेश
Indian Constitution
दफ्तर में नमाज या पूजा कितना सही? संविधान-कोर्ट ने खींच दी अकीदे और अनुशासन की लकीर
Telangana NEWS
तेलंगाना में असामाजिक तत्वों के बाद कांग्रेस सरकार ने गिरा दी मस्जिद-ए-मौलाना
muslim news
राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर दीपक का बढ़ाया हौसला; जिम की भी लेंगे मेम्बरशिप
muslim news
Bihar: खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगी रोक,उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया ऐलान