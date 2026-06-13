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Hindutva Mob Harass Mosque Imam: भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ धार्मिक भेदभाव की घटनाएं 'न्यू-नॉर्मल' बना दिया गया है. हिंदुत्ववादी उपद्रवियों का मनोबल सातवें आसमान पर है. आए दिन हम भारत के किसी राज्य की घटना देखते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से प्रताड़ित किया जाता है और कई घटनाओं में पीट-पिटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है. प्रशासन के तरफ से भी इन मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं देखने को मिलता, अगर इस प्रकार के किसी मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती भी है तो संबंधित आरोपियों को जल्द ही बेल मिल जाता है और जेल के बाहर उसका स्वागत हीरो की तरह किया जाता है.
महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले के पारोला से एक ऐसी ही चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां 11 जून की सुबह तक़रीबन सात बजे तामसवाड़ी मस्जिद के ख़तीब व इमाम, हाफ़िज़ क़ासिम हकीम जब नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तो हिंदुत्ववादी चरमपंथियों के एक समूह ने उन्हें शिवाजी चौक पर घेर लिया और उनसे जबरन 'जय श्री राम', 'जय शिवाजी' के नारे लगवाने के लिए दबाव बनाया. हाफ़िज़ क़ासिम हकीम को रोकने वाले मुख्य आरोपी की पहचान अक्षय उर्फ़ नाट्या के नाम से हुई है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस घटना की जांच करने और घटना में शामिल चरमपंथियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है. मुस्लिम समुदाय के मज़हबी, समाजी और सियासी तंज़ीमों की तरफ से इस मामले को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी गई. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर लिया.