Hindutva Mob Harass Mosque Imam: भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ धार्मिक भेदभाव की घटनाएं 'न्यू-नॉर्मल' बना दिया गया है. हिंदुत्ववादी उपद्रवियों का मनोबल सातवें आसमान पर है. आए दिन हम भारत के किसी राज्य की घटना देखते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से प्रताड़ित किया जाता है और कई घटनाओं में पीट-पिटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है. प्रशासन के तरफ से भी इन मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं देखने को मिलता, अगर इस प्रकार के किसी मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती भी है तो संबंधित आरोपियों को जल्द ही बेल मिल जाता है और जेल के बाहर उसका स्वागत हीरो की तरह किया जाता है.