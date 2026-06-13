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आपत्तिजनक नारे लगवाने के लिए मस्जिद के इमाम पर डाला दबाव; मुस्लिम समाज में आक्रोश

Hindutva Mob Harass Mosque Imam: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक मस्जिद के इमाम के साथ कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:45 AM IST
आपत्तिजनक नारे लगवाने के लिए मस्जिद के इमाम पर डाला दबाव; मुस्लिम समाज में आक्रोश
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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