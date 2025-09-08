Delhi: उमरा से लौट रहे मुसलमानों से गुंडागर्दी; सिद्धार्थ ने टोपी उतरवाकर मंदिर में टेकवाया मत्था, लगाए JSR के नारे
Delhi: उमरा से लौट रहे मुसलमानों से गुंडागर्दी; सिद्धार्थ ने टोपी उतरवाकर मंदिर में टेकवाया मत्था, लगाए JSR के नारे

Muslim Pilgrims Harassed in Delhi: मुसलमानों से उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर फिर से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. दिल्ली के जमुना बाजार में उमरा से लौट रहे मुसलमान यात्रियों के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की. उनकी टोपी उतरवाकर जबरन हनुमान मंदिर में मत्था टेकवाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस से कार्रवाई की मांग उठी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:49 AM IST

उमरा से लौट रहे मुस्लिम से बदसलूकी
उमरा से लौट रहे मुस्लिम से बदसलूकी

Delhi News Today: राजधानी दिल्ली में भी अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फैलती जा रही है. बीते दिनों कई मामलों राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक मुस्लिम दुकानदार को नाम लगाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने धमकी दी थी, जबकि इसी इलाके में पश्चिम बंगाल की मुस्लिम महिला और उसके शौहर को जाति के आधार मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था.

दिल वालों की दिल्ली के नाम से मशहूर राजधानी में इसी तरह की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दिल्ली के जमुना बाजार क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के जरिये मुस्लिम जायरीनों के साथ अभद्रता की घटना सामने आई है. 

बताया जा रहा है कि दाढ़ी और टोपी पहने कुछ मुसलमान जायरीन उमरा से लौटे थे. दिल्ली से वह मिनी बस के जरिये वापस अपने आबाई वतन सहारनपुर जा रहे थे. इसी दौरान दिल्ली में जमुना बाजार क्षेत्र में वह खाना खाने के लिए बस से उतरे थे. यहीं मौके पर मंदिर के पास मौजूद कुछ स्थानीय बहुसंख्यक समाज के नौजवानों ने जब उन्हें देखा तो भड़क गए. कथित हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों ने मुस्लिम यात्रियों के साथ गाली-गलौज कर उन्हें अपमानित किया.

इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दावा है कि बस में सवार कुछ लोगों ने सड़क पर पेशाब कर दिया था, जिससे नाराज़ होकर मंदिर के आसपास मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपियों ने यात्रियों की टोपी उतार दी और उन्हें जबरन मंदिर परिसर में ले जाकर मत्था टेकने के लिए मजबूर किया. 

वीडियो में सिद्धार्थ शर्मा नाम का आरोपी नौजवान नशे में दिखाई दे रहा है. मौके पर मौजूद लोगों में से सिर्फ सिद्धार्थ शर्मा ही दावा करते हुए दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने वहां पेशाब किया. वीडियो में सुना जा सकता है कि आरोपी मिनी बस ड्राइवर को धमकी देते हुए कहा रहा है कि "यहां हमारा मंदिर है. यहां मैं मत्था टेकता हूं और अब मैं इनके मुंह पर मत्था टिकाऊंगा." आरोपी मुस्लिम यात्री और ड्राइवरों को भद्दी-भद्दी गालियां भी देता नजर आ रहा है. 

बाद में वीडियो में मंदिर परिसर में मुसलमान यात्रियों को जबरन ले जाकर मात्था टेकते हुए देखा जा सकता है. मंदिर में ले जाते हुए सभी 'जय श्रीराम' के नारे लगा रहे हैं. वहीं, ड्राइवर से भी बदसलूकी की गई. युवकों ने पूछा कि "तुमने बस यहां क्यों रोकी?" ड्राइवर ने जवाब दिया कि वह खाना खाने के लिए यहां रुका था. इसके बाद आरोपियों ने ड्राइवर से भी गाली गलौज करते हुए उसे अपमानित किया.

यह मामला दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है और वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंच चुका है. राष्ट्रीय राजधानी में इस प्रकार की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या वे ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों ने इसे घृणित व्यवहार करार दिया है और इंसाफ की मांग की है.

यह भी पढ़ें: Meerut: सिर्फ मुसलमानों को बसाने का इल्ज़ाम, क्या बोले अब्दुल्लाह रेज़िडेंसी के बिल्डर्स?

 

